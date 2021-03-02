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小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善

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▲▼小S冒白髮顯老？多吃這些食物能改善 。（圖/翻攝自FB、IG）

▲不想染白髮，或許能從日常飲食來改善。（圖／翻攝自IG/小S、FB/舒淇）

記者曾怡嘉 / 台北報導

不少女星都大方在社群平台曬白髮照，42歲的小S就喊話她已經受夠染髮了，接受現在的模樣，44歲舒淇更笑看自己的白髮，坦然面對老化。若你也有白髮困擾，以下幾個方式能幫助你改善。

現代人生活壓力大、用腦過度，隨著年紀增長而冒出白髮，其實是再自然不過的事情，以中醫角度而言，白髮和肝腎功能大有關聯，邁入40歲後，腎精開始慢慢衰退，進而表現在頭髮上，這都是很正常的生理現象。

▲▼小S冒白髮顯老？多吃這些食物能改善 。（圖／Pixabay）

▲黑芝麻對於白髮大有助益。（圖／Pixabay）

既然白髮不可逆，有什麼方法能「減緩」白髮冒出或是生長速度呢？中醫認為腎主黑，部分黑色食物能延緩腎精衰退，像是日常飲食中能加入黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等。

▲▼小S冒白髮顯老？多吃這些食物能改善 。（圖／Pixabay）

▲純巧克力內有豐富的銅成分。

就西醫觀點來說，頭髮需要的健康營養素不外乎是蛋白質和銅。蛋白質可以從蛋、奶、豆、肉類攝取，和植物性蛋白質相比，動物性蛋白質吸收比較好。而大家較少談論的銅，則是生成黑色素的必要條件，若攝取不足，白髮就會冒不停。像是堅果、純巧克力皆含有豐富的銅，另外黃豆和黑芝麻也是不錯的來源。

除了從飲食下手，適度的按摩頭皮也能幫助刺激頭部的氣血循環，像是簡單用手指按摩，或是使用木梳從前額往後梳，藉由簡單動作帶動循環，幫助預防白髮的生成。另外養成充足睡眠也很重要，當大腦得到充分休息，緊繃的神經能獲得放鬆，當身心被緩解，氣血也能跟著調和，進而使頭髮得到滋養，便可預防白髮提早出現。

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關鍵字：

白髮, 老化, 營養, 養髮

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