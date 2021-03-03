爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛

記者王蓁蓁 / 台北報導

溫暖兼具極簡清新感的「燕麥色」，默默以療癒氣息征服時尚圈，LOEWE近期將品牌經典包款注入滿滿的Anagram logo，罕見帶來一系列「老花」包款，融入冷調的燕麥奶配色，在老花豐富了包款同時，不失品牌標誌性的簡約低調 ; CELINE夯很久的凱旋門印花系列，也在這季換上了新裝，燕麥白交織淺咖啡配色貫穿系列，瞬間實穿百搭，「人間芭比」Lisa也搶先背上身帶貨，還順勢露出螞蟻腰，輕鬆放送性感。

▲LOEWE Hammock提花帆布拼接小牛皮肩背提包。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲LOEWE Balloon提花布拼接小牛皮肩背提包。

▲LOEWE Cubi提花帆布肩背提包。



來自西班牙的奢侈品牌LOEWE，1846年以頂級的皮具工藝起家，最標誌性的經典 Anagram logo，於1970年由西班牙畫家Vicente Vela，汲取牛皮上壓烙標記鐵烙印作為靈感，繪製了四個「L」設計而成，並在2013年現任LOEWE創意總監 Jonathan Anderson 接手後，大刀闊斧將過往頗有巴洛克華麗風格的 Anagram 標誌以更具現代、極簡的線條風格呈現在品牌包款、服飾當中，也讓LOEWE順勢成為時下極簡控們最愛的品牌之一。

▲LOEWE Anagram提花帆布拼接小牛皮肩背提包。

▲LOEWE Horseshoe鈴鼓包，靈感來自馬蹄鐵。

LOEWE Anagram Jacquard老花包款系列，以獨有的double-warp雙經編織技術，將經典Anagram標誌融入，彰顯品牌經典工藝，在燕麥奶的底色上營造出視覺與觸覺衝擊的立體效果，以老花的形式佈滿Hammock吊床包、Balloon氣球包以及Cubi等明星包款，順勢跟上了時尚圈這股老花風潮，印花帆布拼接皮革的運用，讓整體更加輕盈，另外，系列更以不容忽略的方式，將標誌放置在包包中央，推出全新托特肩背包款，以及靈感來自馬蹄鐵的Horseshoe鈴鼓包，多樣的包款豐富了收藏選擇。

▲LISA搶先背上CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列小型肩背包，NT$95,000。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列圓盒包，NT$85,000 。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列小型直式托特包，NT$44,500。

轉眼看向同樣以燕麥白回歸的CELINE Triomphe Canvas凱旋門老花系列，結合淺咖啡色詮釋與經典款相同的陰影效果，讓綴在包款上的印花更顯立體，完美展現品牌鍾情的七〇年代復古風格，清新簡約的配色則為系列注入一股活力，太適合用來迎接春天了！

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列半月包，NT$44,500 。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列圓盒包，NT$85,000。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列三角形肩背包，NT$34,000。

就連Lisa也被這顆Triomphe Canvas肩背包給收服了，療癒的燕麥白配色，像Lisa這樣隨興的運動風格穿搭，就能輕鬆演繹，除此之外，大勢包款半月腋下包、直立托特包，還有近期討論度極高的圓盒包、三角形肩背包也都換上新裝，隨著此次春夏系列，CELINE更打造全新郵差包、側背包等輪廓，優雅中不失率性的風格，存心要人選擇障礙發作。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列托特包，NT$44,500。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列小型信差包，NT$61,000 。

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列水桶包，NT$47,500。

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