超多人都睡錯！「美容覺」3大關鍵　姿勢不對反而長皺紋

▲注意3大關鍵，才能真正睡出有效的「美容覺」。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

大家都聽說過「美容覺」一詞，因為睡眠好壞不僅關乎身體健康，還會影響到肌膚膚況穩定、老化狀況，可以說睡對了能養出好肌膚，但睡錯了不僅無法養顏美容，還對身體有很大的危害。那「美容覺」到底如何才能睡得好、睡得有效？由許多關於睡眠的研究可綜合出3大關鍵，快來看看你都做到了嗎？

1.睡眠時長要在7～9小時



有些人會以為睡眠充足對肌膚、對健康都好，所以睡越多越好，實際上睡得太多反而不好！將睡眠時間分成三組來看，睡眠時間過短，尤其少於5小時的人，罹患阿茲海默症（失智症）的風險會增加45%；而健康睡眠時間應該在7～9小時，美國心臟協會(AHA)官方期刊中，由新奧爾良杜蘭大學、哈佛大學共同的研究指出，習慣早睡早起的人，心衰竭風險會降低8%，睡眠時間在7～8小時內則會降低12%；而超過9小時，過長時間的睡眠，在2018年英國國家癌症研究大會（NCRI conference）上，公佈了調查幾十萬名女性「睡眠與乳癌發病數率」的研究，結果發現若睡眠時間超過8小時，每多睡1小時，乳癌風險就會增加20%。

因此，想要睡美容覺、睡得健康，最好的睡眠時間是在7～9小時，睡得更多並不能更美，反而不健康。

2.盡量採取仰睡



除了充足的睡眠時間，其實睡眠姿勢也很重要，若是睡錯姿勢，小心越睡皺紋越多。2016年美國整形外科協會研究指出，側睡或趴睡會使臉部組織長時間受到壓迫，也會導致獨特皺紋產生，形成獨特的「睡眠紋」，大多會出現在前額、嘴唇、臉頰周圍，像是有明顯縱向的法令紋、魚尾紋、額紋、鼻背紋等，所以想避免臉上出現更多皺紋，最好採用仰睡的睡姿，減少睡眠時臉部被擠壓、緊繃的機會。

▲睡眠時的室溫和濕度也會影響到睡眠品質。（圖／翻攝IG@94_j.a）

3.睡眠環境的舒適



當然睡眠的環境營造也很重要，有研究發現，攝氏20度是最佳睡眠溫度，高於24度時睡眠會變淺，身體動作、醒轉次數也會增多，但低於18度也不容易進入深層睡眠，因此睡眠時室溫最好是18～20度，空氣濕度則建議在60～70%。

此外，最好把鬧鐘放離枕頭1公尺遠，手機等3C產品也是，睡前盡量不要使用手機或平板電腦，避免手機等3C螢幕藍光影響睡眠。

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