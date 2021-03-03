趕快睡吧！「長期熬夜」等於慢性自殺，連肥胖都找上門

▲晚睡對身體傷害大，長期熬夜等於慢性自殺。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活壓力大，回到家更想放空，使得晚睡成為一種常態。我們都知道熬夜對身體不好，但總是日復一日的摧殘健康，在這邊盤點長期晚睡的危險，看完之後你還敢熬夜追劇嗎？

#傷害皮膚

長期晚睡會使肌膚暗沉、看起來黯淡無光澤，嚴重更會引起內分泌失調，使得肌膚快速老化，當免疫機能失調，膚況當然越來越差。

#傷害眼睛

你一定有這種越晚看東西越模糊的經驗，長時間用眼過度又熬夜，不給眼睛休息的時間，會使得眼睛疼痛、乾澀，最可怕的在黑暗的房間滑手機，對視力是很嚴重的傷害。

#越來越胖

熬夜絕對會發胖，長時間晚睡會使得夜晚的激素分泌紊亂，使得脂肪堆積，長時間持續熬夜，肥胖肯定會找上門。

#記憶力下降

熬夜的隔天總是頭昏腦脹，甚至會有記憶力不集中的狀況，有些人甚至熬夜過頭反而睡不著，想要補眠卻失眠，更讓人難受。

#情緒不穩且易怒

身體到了時間沒有得到休息，長期下來生理時鐘亂掉，導致精神不集中，情緒也容易不安，脾氣常說來就來，只要一點小事就會失去耐性。

#腸胃不適

熬夜晚睡肚子特別容易餓，這時候若是再吃宵夜，會使得腸胃持續工作，得不到應有的休息，可能會導致脹氣、消化不良等症狀。

#免疫系統受損

醫師指出，熬夜會影響人體循環和免疫功能，若長時間睡眠不足，頭暈、感冒和各種不適樣樣都會來，像是常見的帶狀皰疹就是免疫失調所引起的。

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