fb ig video ETtoday search mobile

趕快睡吧！「長期熬夜」等於慢性自殺，連肥胖都找上門

>

▲▼熬夜壞處。（圖／Unsplash）

▲晚睡對身體傷害大，長期熬夜等於慢性自殺。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活壓力大，回到家更想放空，使得晚睡成為一種常態。我們都知道熬夜對身體不好，但總是日復一日的摧殘健康，在這邊盤點長期晚睡的危險，看完之後你還敢熬夜追劇嗎？

#傷害皮膚

長期晚睡會使肌膚暗沉、看起來黯淡無光澤，嚴重更會引起內分泌失調，使得肌膚快速老化，當免疫機能失調，膚況當然越來越差。

▲▼熬夜壞處。（圖／Unsplash）

#傷害眼睛

你一定有這種越晚看東西越模糊的經驗，長時間用眼過度又熬夜，不給眼睛休息的時間，會使得眼睛疼痛、乾澀，最可怕的在黑暗的房間滑手機，對視力是很嚴重的傷害。

#越來越胖

熬夜絕對會發胖，長時間晚睡會使得夜晚的激素分泌紊亂，使得脂肪堆積，長時間持續熬夜，肥胖肯定會找上門。

▲▼熬夜壞處。（圖／Unsplash）

#記憶力下降

熬夜的隔天總是頭昏腦脹，甚至會有記憶力不集中的狀況，有些人甚至熬夜過頭反而睡不著，想要補眠卻失眠，更讓人難受。

#情緒不穩且易怒

身體到了時間沒有得到休息，長期下來生理時鐘亂掉，導致精神不集中，情緒也容易不安，脾氣常說來就來，只要一點小事就會失去耐性。

▲▼熬夜壞處。（圖／Unsplash）

#腸胃不適

熬夜晚睡肚子特別容易餓，這時候若是再吃宵夜，會使得腸胃持續工作，得不到應有的休息，可能會導致脹氣、消化不良等症狀。

#免疫系統受損

醫師指出，熬夜會影響人體循環和免疫功能，若長時間睡眠不足，頭暈、感冒和各種不適樣樣都會來，像是常見的帶狀皰疹就是免疫失調所引起的。

►小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善


 

關鍵字：

熬夜, 晚睡, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善

小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善

11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美

11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美

Jennie「純慾妝」看似清淡卻藏超多小心機　GD愛上不是沒原因 別再為他找藉口！男人「5個表現」快放生，他其實並不愛你 42歲艾莉絲像大學生！每天保養靠3步　完全看不出是兩個孩子的媽 史努比粉絲錯過捶心！拍拍夜燈趕走漆黑　超萌鴨舌帽竟是茶壺蓋 2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找 華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配 星巴克2／22起「連續19天」買一送一　用手機花2分鐘爽賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面