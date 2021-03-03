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「168斷食法」人人都適合？營養師提醒：5大人群別隨意嘗試

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▲▼5種人不適合168斷食法。（圖／翻攝IG）

▲現在很多人都靠168斷食法來減肥。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　

因許多明星名人使用而爆紅的168斷食法，簡單又有效的執行方式掀起一波輕斷食熱潮，讓許多人紛紛效法嘗試，尤其現在剛過完年，許多人大魚大肉後胖了不少，紛紛開始執行「168」，但知名營養師高敏敏就特別提醒，並不是所有人都適合這種間歇性斷食法，尤其是以下5種人群，最好不要自己隨意嘗試。

1.高血糖／糖尿病患者

患有糖尿病或高血糖的人，執行168斷食法時容易有血糖過低、暈眩等狀況。

2.懷孕／哺乳媽媽

不論是正在孕期中的孕婦或在哺乳的媽媽，都需要充足的營養，不適合空腹太久，飲食上少量多餐更適宜。

3.飲食失調疾病者

患有飲食失調疾病的人，像是暴食症、厭食症患者，首先應以恢復正常飲食為最重要的目標。

4.胃功能不好

胃功能較差的人，長時間空腹的話容易引發胃炎、胃潰瘍，或使得胃不舒服。

5.青少年／成長中孩童

正在成長中的孩童、青少年，都處在正需要充足均衡的能量營養的時期。

高敏敏也進一步說明，間歇性斷食主要目的是在改善現代人常有的不良飲食習慣，像是吃宵夜、三餐不定時、晚餐太晚吃或熱量過剩營養不均等問題，除了以上5種不適合執行的人群，一般人想要嘗試但覺得8小時的進食時間太嚴格的話，可以依照自己生活作息調整，延後1～2小時，給自己更寬裕的時間。

但高敏敏提醒，並不是執行了168斷食就能想吃什麼就吃、隨意亂吃，她更分享飲食須注意的4大要點：

1.進食時，要選擇對的食物，拒絕高糖、高油、加工食品，盡量選擇蒸煮滷烤的天然食物，像是吃便當時，可把炸排骨便當換成滷雞腿便當。

2.進食時吃到7、8分飽就好，不要因為限制了進食時間，就覺得能吃的時候要吃到飽，暴食狂吃會造成身體負擔，也不會變瘦。

3.有時候你覺得「餓」其實可能是口渴了，平時要多喝水，幫助代謝。很多食物裡也含有水份，也可以算進每日喝水量裡。

4.找出最適合自己執行的時間、方式。高敏敏也舉例，曾有向她諮詢的人自己調整進食時間，發現14/10斷食法更適合自己，產後瘦了15kg，瘦下來也一直維持在48kg沒有再胖過，所以找到適合自己的飲食習慣，執行起來更有效，也更健康。

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