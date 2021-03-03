李鐘碩撩衣秀腹肌、背後腰窩超養眼　每一張都想當手機桌布！

記者王則絲／台北報導

韓男星李鐘碩退伍後於今年初宣布回歸，換上中長髮造型，以全新的樣貌引起話題，雖然有些粉絲哀嚎：「還是比較喜歡短髮。」但多數的少女依然相當捧場，陸陸續續開始工作後，李鐘碩近期又登上了台灣版《ELLE》的3月號封面人物，一組成熟性感風格的大片隨之曝光，不只將袖子捲高秀手臂線條，還撩衣露養眼腹肌、背後腰窩，每一張都令人想拿來當手機桌布。

李鐘碩回歸之後形象大轉變，不只大幅甩肉，還告別了維持多年的短髮，改以慵懶、帶有點頹廢風的中長捲髮造型示人，消息指出接下來將演出驚悚電影《魔女2》，還傳出將與宋慧喬合體主演新劇《還魂》，令人不禁猜想這個造型是否與未來的新角色有所關聯？

然而，目前李鐘碩仍持續保持著中長髮髮型，在這回的雜誌大片中展現了成熟性感的韻味，只見李鐘碩或坐或躺出現在椅子上、床上、浴缸裡，凌亂髮絲中透出魅惑眼神，封面上穿著短袖上衣，硬是要把袖子拉到最高，手肘撐著的姿勢讓二頭肌、三頭肌超明顯。

其他服裝造型中，李鐘碩更加碼前撩後撩，一下咬著領口、抓起白T下緣，露出腹肌，下一秒又換上針織衫背對鏡頭，稍微往上捲起的衣服露出一小段肌膚，讓人忍不住把視線集中在褲頭上的腰窩位置，粉絲們也看得好心動：「這個手臂有合理嗎？」、「長髮好性感」、「腰窩很可以！」、「小孩子才做選擇，每張都好看。」的確每一張魅惑指數都滿點，看來手機桌布又新增了不少庫存。

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