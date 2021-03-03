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錶圈、面盤都是頂級皮革　Hublot錶「養」出專屬歲月痕跡

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▲▼ Hublot x Berluti 。（圖／公關照）

▲Hublot Big Bang Unico Berluti冰棕陶瓷腕錶，815,000元。（圖／Hublot提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

前衛的製錶品牌Hublot（宇舶），遇上同屬LVMH集團的頂級男裝品牌Berluti會有什麼火花？答案是把Berluti最招牌的染色皮革用上，成為錶圈或面盤的一部分，讓皮革隨著時光流逝「養」出專屬的歲月痕跡，兩大品牌聯手推出限量100只的Big Bang Unico Berluti 冰棕陶瓷腕錶與限量250只的經典融合系列 Berluti皇金腕錶。

▲▼ Hublot x Berluti 。（圖／公關照）

▲Hublot經典融合系列Berluti皇金腕錶，1,142,000。
 

Hublot Big Bang Unico Berluti 冰棕陶瓷腕錶於黑色陶瓷上，裝飾厚度僅一毫米的Berluti冰棕色皮革，面盤也以此為設計，由黃銅底座將皮革密封於兩塊藍寶石鏡面間，中央透出UNICO機芯齒輪展現機械美感，附Berluti鑰匙圈及Hublot特製旅行用皮革錶盒增添收藏價值；另一款經典融合系列 Berluti皇金腕錶，從面盤到錶帶均採用Berluti標誌性仿舊漸層色Venezia皮革與Scritto符碼於腕錶設計，流露優雅氣息。

▲▼ Hublot x Berluti 。（圖／公關照）

▲Berluti品牌代言人彭于晏展現雅痞時尚感。（圖／Berluti提供，以下同）

1895年於巴黎創立的Berluti，經由四代家族成員經營，2005年品牌推出高級皮具精品，並在2011年首次推出完整的成衣系列，創意總監Kris Van Assche除了將引以為傲的皮革染色技藝發揚光大，同時也為品牌注入年輕化的時髦元素，最新作品是結合運動科技元素的Pulse休閒鞋，以及靴型厚底的Twist 帆船鞋，滿足時尚雅痞的需求。

▲▼ Hublot x Berluti 。（圖／公關照）

▲Berluti 推出全新鞋履系列Twist 帆船鞋。

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關鍵字：

Hublot, Berluti

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