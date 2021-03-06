懶人必學的「按摩瘦腿法」！睡前做5動作消水腫、還能幫助舒眠

上班族常常因為工作久坐、熬夜加班，而抽不出時間運動，這時就非常需要訂製專屬的「懶人瘦腿按摩」，讓你就算再忙也抽出睡前5分鐘，坐在床上、透過雙手反覆按摩，也可以達到消水腫、雕塑線條的效果～最近小紅書的網紅教練Simmy就表示自己實測了中醫師親授的「懶人瘦腿按摩」，不只5天有感找回纖細小腿，還可以增加睡前儀式感、幫助舒眠~

懶人按摩瘦腿法Step.01：握拳敲打

第一步驟以雙手握拳方式，敲打小腿肌左右兩側肌肉，由上半部至腳踝附近，來回持續敲打一分鐘，這個按摩動作可以保持良好的腿部血液循環，有了正常的新陳代謝，自然也能減少水腫問題，幫助體內多餘的水分排出。

懶人按摩瘦腿法Step.02：由上而下按壓

接著第二步驟，從膝蓋到腳踝附近由上至下反覆按壓，一組做15次、總共做2組動作，就能促進淋巴循環，不僅能代謝廢物，也能將淋巴液中的養分儲存或分解利用，對於健康瘦身有極大的幫助。

懶人按摩瘦腿法Step.03：擰毛巾按摩

接下來第三個「擰毛巾按摩」可以說是消水腫的最佳利器！先用雙手從小腿往大腿的地方，反向擰腿部的肉，每支腳做10~15次，接著再換邊重複相同動作，在揉捏的過成會感覺到有點痠痠痛痛的，就代表這裡的肌肉太緊繃、需要適時的放鬆一下~

懶人按摩瘦腿法Step.04：拉提小腿肌

有些人的小腿明明就不胖，但整雙腿看起來總是肉肉的，問題就出在腿型不夠勻稱，其實我們也可以透過按摩來加以改善喲~雙手先從腳踝向上提拉小腿，重複做15次動作後接著再換邊，配合按摩霜使用效果更是明顯。

懶人按摩瘦腿法Step.05：轉動腳踝

腳就像人體的第二個心臟，腳底的肌肉過於緊繃僵硬，就會讓全身血液循環變差，我們同樣也能透過按摩來改善問題，腳踝內側骨頭附近的凹下處，有一個名叫太谿穴的穴位，反覆按摩這裡與腳掌，可以有效擊退虛寒與水腫問題，為整套「懶人按摩瘦腿法」劃下完美的句點。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠Simmy

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