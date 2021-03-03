2021新的一年人際關係會一路狂飆嗎？來測看看妳的人際運勢如何？

文／柯夢波丹 圖／COSMO

新年新氣象，到底去年超衰的人際關係會不會退散，是否在新的一年有機會出現幸福的人際運，讓工作和生活能一路順利下去呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選一張！

選好了嗎？我們來解牌吧！

1. 大天使約菲爾 耐心

在新的一年，妳身邊的人際關係會出現很考驗妳耐心的狀況，甚至有時會覺得這些人做事的方式和速度非常浪費時間，但只要妳願意慢下腳步、調整心境，將會從這樣的人際關係收穫良多，並從中找到實現夢想的元素。

2.大天使耶利米爾 一切安好

新年度妳的人際將有一些波折出現，這是重新洗牌的過程，一些已不適合的人際將漸漸淡出，依然支持妳的會在身邊，或出現新的人際，無須過度擔憂，因為牌卡已顯示一切安好，這些本該發生了，都只是在幫妳重新整理生命。

3.大天使拉斐爾 健康的生活方式

妳確實要留意身邊的人際關係，包含工作上的人際，是否讓妳變得更消沈、對許多事提不起勁、時常有情緒起伏，如果目前暫時離不開這環境，那麼在個人生活上是有必要性的調整，需要有自己的休閒嗜好、進修、活動，能遠離這種頻率，並為自己生命下個目標去實踐，才有機會出現新改變。

4.大天使夏彌爾 轉換職業

妳或許要換工作才能提升人際關係囉，因為在目前的環境或許沒有不好，但也可能也沒有好，環境是會漸漸影響一個人的，如果妳要自己的生活能夠有品質、有所提升，那麼目前到了需要轉換職業或職場的時候到了。

5.大天使亞列爾 富足

這一年妳要做的就是跟隨自己的心，去做原本就想實現的夢想，妳的人際運這一年非常不錯，貴人運也不斷變強，在妳需要時給予協助或建言，出現新的機會讓妳發展機率也高出許多，把握這樣的人際好緣份，將有不錯的進展。

6.大天使薩基爾 教與學

新年度妳非常適合有教學相長的人際關係，可能因為進修，或工作之類的緣故，而出現和以往不同的人際運，而這樣的關係也將會讓踏入新的生活，這一年妳的學習力不斷提升，知識與智慧開始融合運用，打開嶄新的領域。

7.大天使艾瑟瑞爾 安慰

妳將會經歷有捨有得的人生階段，妳會感到失去、有種很深的痛，生命進入需要療傷的旅程，或許會有段時間對人際感到失望，或無力感加重，但這卻是每個生命會去經歷的過程，好好的陪伴自己，這是一段內心的旅程。

【占卜女王泰瑞莎專欄】12星座3月愛情運勢！雙魚座戀愛運好到爆炸、天蠍座有可能突然陷入熱戀...

該和他分手嗎？先別急！來看看十二星座分手前絕對要先問過自己的一句話，免得後悔莫及！



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》