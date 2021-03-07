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2021春夏短髮、中短髮推薦！「層次剪」修飾臉型　水波紋捲超甜美

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2021年短髮、中短髮依舊大勢，今天來幾款日韓髮型師推薦的短髮、中短髮髮型範本，很多日韓妞都搶先換上最新短髮及中短髮髮型，三管水波紋捲太甜、法式復古捲是顯瘦遮肉，一起看看2021春夏短髮、中短髮髮型推薦！

2021春夏短髮、中短髮髮型推薦：C字捲

第一款就是不退流行的C字捲，C字捲的捲度從髮根開始，一直延伸到髮尾，落在髮尾的C字捲度隨性地向內或向外、平衡臉部的圓潤感，對圓臉來說修飾度很高！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲C字捲對圓臉來說修飾度很高。（圖／IG@chaerryi）

隨性外翹或內彎的捲度可甜可鹽，包覆臉型的捲度讓臉部線條更加柔和，非常適合比較有稜角的臉型！另外這款髮型從頭頂開始的蓬鬆感就像做髮根燙一樣、也推薦給細軟髮的人！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲細軟髮的人也適合C字捲。（圖／IG@chroom_hy）

2021春夏短髮、中短髮髮型推薦：三管捲、水波紋捲

三管捲、水波紋捲跟復古捲很類似，但整體捲度會再大一點，對臉型修飾度也很高、可以說是一款幾乎不挑臉型的髮型，除了圓臉、方臉人燙非常修飾臉型之外，蓬鬆髮根的效果也特別好，細軟髮也推薦！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲三管捲對臉型修飾度也很高。（圖／IG@lee_eun_ch）

另外三管捲、水波紋捲在表層會有漂亮的波紋捲度，短髮、中短髮即使綁髮也會很好看，甜美的捲度2021春夏必須燙起來！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲三管捲、水波紋捲在表層會有漂亮的波紋捲度，短髮、中短髮即使綁髮也會很好看。（圖／IG@ch_seojin）

2021春夏短髮、中短髮髮型推薦：層次剪

層次剪從短髮到模糊的中長髮、中短髮，再到長髮都很適合，可以將髮尾根據臉型、剪出最修飾的層次線條，根據個人臉型修飾到最大化，是一款非常顯瘦的髮型。

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲層次剪是一款顯瘦的髮型。（圖／IG@leejinhyukk）

另外高層次的輕盈髮尾也會非常蓬鬆、也可以讓髮尾的捲度更加立體，平時因頭髮多顯得沉悶而苦惱的人非常推薦，飄逸的髮尾清爽的清純氛圍會翻倍！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲頭髮多的人最適合層次剪。（圖／IG@_iiiisaac）

2021春夏短髮、中短髮髮型推薦：無捲度短髮

今年許多韓妞、日妞紛紛回歸到無捲度的髮型，除了短髮、中短髮及中長髮髮尾維持厚度感、幾乎沒有層次及捲度，整體造型看起來更俐落率性，搭配龍鬚瀏海、八字瀏海等更加修飾臉型，讓臉部線條更纖細。

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲無捲度短髮整體造型看起來更俐落率性。（圖／IG@mmeenze）

無捲度短髮的重點就是保留厚厚的、齊平的髮尾，讓髮尾落在脖頸上，還有平衡臉型跟脖頸的比例、顯臉小的效果！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲有顯臉小的效果。（圖／IG@hj._yoon）

2021春夏短髮、中短髮髮型推薦：八字瀏海+法式復古S捲

帶點隨性的S型捲度相當復古，從頭頂開始的捲度線條也很好的蓬鬆髮根、拉長臉型的效果，另外搭配八字瀏海更加修飾臉部稜角，圓臉、方臉甚至是細軟髮質都很推薦！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲帶點隨性的S型捲度相當復古。（圖／IG@_iiiisaac）

也可以在表層燙出淡淡的波紋捲度，搭配八字瀏海更加甜美，簡直讓人一秒陷入初戀！

▲2021春夏短髮。（圖／美人圈）

▲S型捲度搭配八字瀏海更加甜美。（圖／IG@ch.yourii）

文／美人圈

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

短髮, 中短髮, 髮型, 剪髮

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