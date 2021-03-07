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秀智自招喝水都會胖　全靠「1000卡減肥法」養出易瘦體質

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文／柯夢波丹

《Start Up：我的新創時代》這部由「國民初戀」秀智和「國民男友」南柱赫主演的高科技新創產業的韓劇，一播出立刻有好收視，就連網友都說這個組合，怎麼能不看呀～尤其秀智這次更是在劇中一改以往性感的造型，變身清純可愛的上班族女郎，真的是讓人眼睛都移不開呀！

而在《Start Up》引起熱烈討論的，當然非秀智莫屬，在劇中各種女職員造型，只要是穿在秀智身上，全都美到不行，不虧是南韓最強發電機！而這此COSMO也整理了秀智的保養減肥菜單，一起來看看。

 

秀智的保養減肥菜單：一天進食控制在1000卡

秀智剛出道可是自招有著喝水也會胖的身材，所以必須要嚴格的控制飲食習慣和熱量，秀智將一天的進食熱量控制在1000卡，足足平均值再少了300-500卡！

秀智分享因為工作忙碌的關係，不一定每天都有時間可以運動，因此選擇從飲食來控制身材和體重，只要每天都維持在1000卡以內的飲食熱量，絕對會默默變瘦！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀智的保養減肥菜單：一天菜單公開

早餐：地瓜一條、雞胸肉一盤、牛奶一杯

午餐：糙米飯半碗、生菜沙拉一碗

晚餐：地瓜兩條

秀智的減肥食譜中，有一項必備的秘密武器 — 地瓜！地瓜從裡到外都是很好的養生食品，富含維生素A，對眼睛疲勞有很好的修護效果。外皮的部分含有膳食纖維，幫助腸道宿便清光光喔。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀智的保養減肥菜單：晚上6點就不會進食

除了熱量控制之外，秀智分享自己晚上六點後就不會吃任何食物，一天三餐全都在這個時間前吃完，除了可以讓食物有足夠的時間完全消化，避免脂肪累積之外，定時的三餐也能讓身體有好的新陳代謝。

秀智的保養減肥菜單：晚餐不吃流質性食物

秀智的晚餐就只吃地瓜，避免吃任何湯湯水水的食物，就是為了避免隔天的水腫，這樣上鏡頭就會不好看！只能說女明星為了維持身材真的是太強大了啦！

 
 
 
 
 
 

秀智的保養減肥菜單：企鵝塑身操

秀智曾在節目上大方分享這個運動，她有空就會做來瘦身，而且這個運動不限時間和地點，所以做起來非常的方便！因此秀智分享這也是她最常做的運動～

首先雙腳與肩同寬，雙手伸直，手腕向外側折，站姿如企鵝般，然後手臂向前、旁、後側擺動，做20下，一組反覆8次。這個可加強上身訓練，緊緻手臂線條，讓整體的線條更加緊緻纖細。

秀智的保養減肥菜單：卸妝油按摩4分鐘

秀智曾說過，想要養出好膚質，在清潔方面絕對不能馬虎，尤其身為女明星，每天都要化妝，所以卸妝非常的重要，而光是卸妝她就會花上4分鐘左右，使用精油香調的卸妝油卸妝，以指腹畫圓按摩去代謝毛孔的髒污，並會加強按摩T字、下巴及臉頰，容易長粉刺的部位，而精油香氛則會讓她感到放鬆紓壓，卸妝也變得好療癒．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀智的保養減肥菜單：泡泡洗臉2分鐘

妝卸除後，洗臉也要認真的用心洗，秀智習慣用慕斯類的洗臉產品，讓泡泡去帶走臉上的髒污，而在洗臉的時候則會花上兩分鐘，好好的清潔臉上每一處肌膚，包括髮際線、耳後與脖子處，輕柔的按摩避免拉扯到肌膚，女神說想要養出好膚質就是要有耐心，另外她也會根據肌膚狀況搭配洗臉機或是洗臉刷來輔助使用．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

秀智的保養減肥菜單：溫水沖洗臉部4分鐘

秀智通常會先用溫水反覆的潑洗臉部4分鐘，讓水能洗掉殘留的泡沫，接著在用冷水洗臉收縮毛細孔，最後用毛巾輕輕的拍臉，吸乾水珠，千萬不要用擦臉的方式，否則會因為拉扯，在無意間造成臉部細紋增生。

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 秀智, 減肥, 飲食

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