林俊傑戴719萬名錶騎車！　飛返計時功能陪運動

▲林俊傑戴Richard Mille約71,900,000元的飛返計時碼錶騎車。（圖／翻攝jjlin IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歌手林俊傑返回新加坡過年後，經常po與朋友出遊的照片與粉絲分享近況，返鄉的時尚行頭依然厲害，穿著McLaren Team Bahrain車隊的車衣與好友一起騎自行車，他開心表示傍晚騎車很浪漫，不過粉絲的目光還是被他手腕上的名錶吸走了，是一只要價約719萬元的Richard Mille！

▲林俊傑近期常戴Richard Mille RM 11-03 Ultimate Edition腕錶。



林俊傑近日無論騎車運動或受邀參觀Spotify新加坡總部，都戴著此款Richard Mille RM 11-03 Ultimate Edition自動上鍊飛返計時碼錶腕錶，除了外型好辨認，Carbon TPT®️ 碳纖維和藍綠色Quartz TPT®️石英纖維錶殼也是一大亮點，獨特的藍綠色為品牌獨家樹脂染色，每一個新色都要花上2至3年開發。

▲Richard Mille RM 11-03 Ultimate Edition腕錶，約71,900,000元。（圖／Richard Mille提供）



除了材質新穎，複雜機芯也是錶款身價不凡的主因，Richard Mille RM 11-03 Ultimate Edition自動上鍊飛返計時碼錶腕錶，啟動或停止計時功能按壓1時至2時位置之間的按把，按壓位於4時和5時間的按鈕則可隨心所欲重設飛返功能，難怪成為林俊傑騎車的重要裝備。

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