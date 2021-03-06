趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光

▲趙麗穎最新造型曝光，雪白肌膚散發仙女光 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

33歲大陸女星趙麗穎深受觀眾喜愛，育有一子的她仍舊維持少女體態，所到之處總是焦點，近日她身穿一套粉紫色拼接洋裝亮相，在雪白肌膚襯托下散發女神光芒，更露出招牌「天鵝頸」，身材纖細毫無死角，狀態極佳的模樣讓人忍不住大讚：「根本少女。」

▲趙麗穎換上一套MOSCHINO 2021春夏系列禮服，身材纖細無死角。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）



女星趙麗穎即便升格人母後也備受矚目，近期出席直播活動時，換上一套MOSCHINO 2021春夏系列禮服登場，粉紫色裙裝將她的白皙膚質襯托至極，更顯得吹彈可破，再以平口設計搭配不規則剪裁呈現，除了完美的肩頸線條十分誘人之外，胸前微微交叉的抓皺以及肩帶，伴隨中央遍佈的立體刺繡印花展開，加以蓬蓬百褶裙收尾，順勢增添不少仙氣。

▲趙麗穎身穿DIOR 2021春夏透視裙出席微博之夜 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

日前出席微博之夜時，趙麗穎更換上了DIOR 2021春夏透視裙亮相，低調的酒紅色系傳遞不同於以往的美感，而胸前深V加上透視袖口的點綴，更是對身材的一大考驗，顯然趙麗穎多個角度都無死角，S曲線完美流露，讓粉絲印象深刻，大讚：「少女無誤」、「生完更年輕合理嗎」、「太美了。」

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