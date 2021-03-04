4招瘦出直角肩＆天鵝頸！改善脖子痠痛與駝背7天就見效

冬天食慾就是特別好呀！不知不覺間肚子贅肉瘋狂堆積，甚至連脖子、肩膀看上去都變粗變厚了？馬來西亞女歌手朱主愛，近日就在小紅書上分享自己的好身材養成秘訣，4個居家簡單運動幫助我們瘦出直角肩＆天鵝頸，一起試練看吧～

朱主愛解釋，現代人時不時滑手機、玩電腦的低頭生活習慣，讓我們不知不覺間、脖子與上背交接處產生極致壓力。久而久之不僅易肩頸痠痛、長出富貴包，甚至還會胸悶、心悸找上身！

為此，每天的伸展運動對現代人來說，就顯得格外重要！幫助我們放鬆與平衡肌肉，調節不舒適感受。

瘦肩膀運動1：水平開合

想做運動但家裡器材不充足、沒有啞鈴怎麼辦？沒關係！我們可以準備兩個妝水寶特瓶（或是空寶特瓶裝沙），來達到相同負重效果！預備動作，我們要注意姿勢抬頭挺胸、不要聳肩。

我們把寶特瓶舉高齊眉，手軸呈90度直角。接著水平打開、併攏。建議15次為一組，做4組。

瘦肩膀運動2：垂直上舉

下個動作我們的預備位置一樣，雙手握著寶特瓶放在眼前。但動作改為上舉過頭，同時感受我們的背部是完全拱出去、挺直的，脊椎與後背夾緊。停頓3秒再拉到前側，前後伸展為一次、做15次為一組，建議做4組。

瘦肩膀運動3：側身舉手

這個動作可以伸展與緊實到我們手臂內側，也就是蝴蝶袖位置。我們先右手握寶特瓶，向左側身做上下伸展，15次後再換邊做。如果想讓感受度更明顯，可以把整個動作的速度放慢唷！

瘦肩膀運動4：後側上提

最後一個動作，我們先將寶特瓶放到身後，同時雙手十指交叉緊扣、背部拉挺直。動作時，我們上下擺動寶特瓶，會感受到肩頸位置被拉伸，肌肉被舒展與放鬆到。

以上動作是不是很簡單呢！小編覺得這組運動對肩頸放鬆特別有感（很助眠～）趕緊跟著做吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠朱主爱_JoyceChu、小紅書＠朱主愛

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