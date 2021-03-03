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GD與Jennie更多戀愛細節曝光！緊戴「J字母手鍊」曬出牽手照

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文／柯夢波丹

韓流天團 BIGABANG 成員 GD 權志龍和大勢女團 BLACKPINK 成員 Jennie 兩大頂級偶像秘戀一年的消息，在 2 月 24 日被韓國第一狗仔 Dispatch 爆料後話題持續延燒！同時，YG 娛樂內部也有人出面爆料，表示 GD 和 Jennie 並沒有刻意向周遭的人隱瞞戀情，兩人對各自的好友介紹時也都是以男女朋友相稱，因此他們的戀情在朋友圈早就不是秘密，只不過礙於偶像藝人的身分，還有是同一家經紀公司前後輩的關係，所以才會對向大眾公開戀情感到負擔。

GD 過去曾多次傳過緋聞，包括水原希子、小松菜奈、前女團 After School 成員李珠妍等都曾流出親密照，但他本人和 YG 娛樂一次都沒有公開做出回應，這次 GD 和 Jennie 爆出緋聞，YG 娛樂卻罕見正式發布聲明表示「藝人私事不便追問」，幾乎是等於默認了兩人的確正在交往中，引起雙方粉絲哀號集體失戀。

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

▲GD與Jennie秘戀。（圖／YG Entertainment）

更多 GD 和 Jennie 過去戀愛的細節也跟著被起底，就有粉絲發現 GD 其實曾多次偷偷在 IG 放閃，從過去他分享過的照片中可以看到，他手上就戴著象徵 Jennie 的「J字母手鍊」作為定情之物。

還有 GD 曾在 PO 文中刻意放上了「樸克牌 J 」的表情符號，更出現女人高跟鞋，疑似暗示和 Jennie 在首爾度過了浪漫的一晚。

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

▲GD過去在IG PO過多張手鍊照，「J字母手鍊」隨爆料後引討論。（圖／IG@xxxibgdrgn，下同）

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

更驚人的是，GD 其實曾明目張膽的 PO 過自己牽著女友的照片！眼尖的網友發現他曾發過一張牽手照，原本大家都以為 GD 握著的是自己的手，現在才發現他握著的另一隻手腕上有顆痣，明顯和 Jennie 手腕上痣的位置不謀而合！想不到他當時牽手的主人，就是 Jennie 啊～現在回頭挖掘兩人戀愛中的蛛絲馬跡，其實都是 GD 高調的示愛宣言呢！

此外，Jennie 也被發現和 GD 有同款手鍊，Jennie 的手機支架也是用 GD 旗下服飾品牌 PMO 的！

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

加上去年五月 BLACKPINK 積極準備推出首張正規專輯，行事一向低調的 GD 就被發現出現在 BLACKPINK 錄音間探班，還大方在 Jennie 的 IG 直播熱舞，現在回想才明白，原來他是為了女友而去！可見小倆口私底下對彼此的事業非常支持。

▲GD。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@xxxibgdrgn）

▲Jennie的IG直播，GD也有現身。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

 

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, GD, Jennie, IG

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