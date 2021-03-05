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「油痘肌」用錯保養直接大爆痘！皮膚科醫師親推5款　連保濕也做足

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油痘肌很容易出現只要一用錯保養品，就開始大爆痘的慘況～以下就推薦5款皮膚科醫師親自推薦，適合油痘肌使用的保養品，不只減少長痘機率，還能幫助修護肌膚屏障！從潔顏類型的洗面乳到保養類的精華、乳液一次公開～

皮膚科醫師推薦保養品1：CeraVe 溫和泡沫潔膚露

▲油痘肌必備保養品。（圖／美人圈）

▲CeraVe 溫和泡沫潔膚露。（圖／CeraVe）

CeraVe的溫和泡沫潔膚露雖然在台灣比較冷門，但是是美國知名皮膚科醫生Dr. Dray大推的洗面乳～他的成分中沒有添加香精，並且含有神經醯氨，對於容易長痘的人來說比較不刺激，並且還能在一定程度上修護肌膚屏障！

皮膚科醫師推薦保養品2：舒特膚 HA玻尿酸精華露

▲油痘肌必備保養品。（圖／美人圈）

▲舒特膚 HA玻尿酸精華露（圖／舒特膚）

舒特膚是很多皮膚科醫師推薦過敏兒、皮膚病患者使用的品牌～這款長效潤膚乳更是非常經典的一罐多用乳液！不只可以擦身體，用在臉上也ok～他是針對敏感性肌膚設計，同時具有由吸水性及鎖水性保濕劑，防止肌膚表面水分散失，能夠有效修護乾燥肌膚，而且不含香料、paraben類防腐劑，溫和成分即使用在臉部也不怕阻塞毛孔！

皮膚科醫師推薦保養品3：ezskin 高濃度玻尿酸保濕凝膠

▲油痘肌必備保養品。（圖／美人圈）

▲ezskin 高濃度玻尿酸保濕凝膠。（圖／ezskin）

ezskin是皮膚科醫師陳皮親自研發的保養品牌，針對油痘肌、敏感肌打造，減少使用後爆痘的機率～這款保濕凝膠是由很單純的高純度的玻尿酸製成，玻尿酸可以說是對肌膚最好的天然水性保濕因子，因此對油豆肌、敏感肌來說也更友善！油肌網友也表示他的保濕度很剛好，質地輕盈、好吸收，保濕續航力很足夠～

皮膚科醫師推薦保養品4：理膚寶水 多容安極效舒緩修護精華乳—清爽型（安心霜）

▲油痘肌必備保養品。（圖／美人圈）

▲理膚寶水 多容安極效舒緩修護精華乳。（圖／理膚寶水）

理膚寶水的安心霜相信大家也不陌生～這系列有分潤澤型跟清爽型，雖然名字都是精華乳，但是清爽型的使用上更加清透，但又能擁有偏乳霜的滋潤度，對於混合肌、油肌來說超友善，是很多皮膚科推薦的臉部保養～他上臉不厚重、好吸收，還能夠幫助穩定膚況、修護肌膚！

皮膚科醫師推薦保養品5：雅漾 清爽抗UV隔離乳 SPF30/PA+++ 40ml

▲油痘肌必備保養品。（圖／美人圈）

▲雅漾 清爽抗UV隔離乳。（圖／雅漾）

這款雅漾防曬是美保版上很多油痘肌心目中的愛用防曬排行榜！他的防曬係數比較低，對於痘痘肌來說不容易悶出痘，更是皮膚科醫生陳皮力推的痘痘肌友善防曬～不過建議長期待在室外的女孩，需要持續補擦，或是搭配外套、陽傘等遮陽產品，才不會出現曬斑！

文／美人圈

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

痘痘, 油痘肌, 保養, 洗面乳, 皮膚科

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