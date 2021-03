火星人布魯諾竟改行當設計師！把LACOSTE小鱷魚變夏威夷風

記者王則絲/台北報導

說到美國歌手火星人布魯諾(Bruno Mars),腦中就會浮現紅遍全球的首張專輯《情歌正傳》,你不可能沒聽過那首《Just the Way You Are》。今年春夏Bruno Mars不只當歌手,還當起了時尚設計師,攜手法國品牌LACOSTE驚喜推出「LACOSTE X RICKY REGAL」限定系列,迷幻花紋襯衫、亮色系運動套裝,全都是最「火星人」的風格。

▲Bruno Mars攜手LACOSTE推出「LACOSTE X RICKY REGAL」限定系列。(圖/品牌提供)

LACOSTE與Bruno Mars的合作系列,第一眼可能讓人感到疑惑,為何是「LACOSTE X RICKY REGAL」而不是「LACOSTE X Bruno Mars」?對此Bruno Mars表示:「在台上演出的時候,我是Bruno Mars。當我設計華麗時裝的時候,我就是Ricky Regal。」是兩個完全不同領域的人。

▲Bruno Mars平時就是一貫的鮮豔色系、夏威夷風穿搭。(圖/翻攝自Bruno Mars IG)

Bruno Mars平時的穿著一點也不低調,各種顏色、花俏的服裝他都敢穿,配上他招牌的爆炸頭捲髮,以及經常戴的墨鏡、紳士帽,就是很有夏威夷氛圍的「火星式」風格。這次與LACOSTE重磅合作打造聯名系列,亦將Bruno Mars強烈的個人風格毫無保留灌入,Bruno Mars更提到:「這是第一家品牌跟我說『放手去做吧,我們希望你的創作能代表最真實的你。』」

▲「LACOSTE X RICKY REGAL」系列以花襯衫、運動套裝⋯⋯等單品為主。(圖/品牌提供)

收錄於春夏系列中的「LACOSTE X RICKY REGAL」推出以休閒、度假風情的襯衫、Polo衫、運動套裝⋯⋯等單品為主,運用的色彩非常的跳,包括了芥黃、鮮橘色、珊瑚紅色、復古墨綠、墨黛紫色⋯⋯更別說紮染印花、圖騰花紋有多炫目,穿上讓人有種立刻來到海島的錯覺,學院派的運動裝則是彷彿將時光拉回80年代,LACOSTE招牌小鱷魚下方繡上RICKY REGAL華麗字體的刺繡,成為此系列的標誌LOGO,最後Bruno Mars也特別設計了太陽眼鏡,為全系列畫上點睛之筆。

▲還有帥氣時髦的太陽眼鏡。(圖/品牌提供)

【更多春夏新款】

COACH春季FOREVER系列以大自然、刺繡為主題,因此可以在眾多單品中看見動物、花卉、大地自然色調等元素,創意總監 Stuart Vevers 分享:「大自然主題來自於潛意識,代表大自然是我們當下最渴望的事物:純真、樂觀、自由以及感知」成為春季系列的靈感來源。

▲「COACH FOREVER」春季系列。(圖/品牌提供)



而在包款上,「編織」則是一大重點,靈感來自於棒球上的粗縫線,將之運用於掀蓋式手袋Cody包款的邊緣,以及Alie小方包的翻蓋設計上,除此之外,熱賣的老花款Swinger腋下包,還新增了絕美的寶寶藍色新選擇。

▲COACH春季新款焦點手袋。(圖/記者王則絲攝)

義大利包袋品牌FURLA的包款以精品價位來說不算太高,眾多春夏手袋,幾乎都在兩萬元台幣以下,小資女孩們能無負擔入手。FURLA於今年春夏包款上注入非常鮮豔的色彩,品牌經典的「1927」包型,拱門形狀的金屬旋轉開扣為其特色,在這個春夏就新增了許多亮眼選擇,包括新色、印花和跳色拼接等設計,另外時下最夯的馬鞍包包型「METROPOLIS」系列也很可愛,有粉嫩的玫瑰色,也有低調的深色可選擇。

▲(左)FURLA METROPOLIS 兩用側背包、(右)MISS MIMI' MINI CROSSBODY 兩用編織包。



▲FURLA 春夏新包款。(圖/品牌提供、記者王則絲攝)



►范少勳透露戒掉「一個習慣」真的瘦很快!被林映唯吐槽不溫柔:偏吵

►程予希拎粉嫩小Q包曝私下一點也不少女!FURLA手袋不用兩萬小資能入手