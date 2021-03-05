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火星人布魯諾竟改行當設計師！把LACOSTE小鱷魚變夏威夷風

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記者王則絲／台北報導

說到美國歌手火星人布魯諾（Bruno Mars），腦中就會浮現紅遍全球的首張專輯《情歌正傳》，你不可能沒聽過那首《Just the Way You Are》。今年春夏Bruno Mars不只當歌手，還當起了時尚設計師，攜手法國品牌LACOSTE驚喜推出「LACOSTE X RICKY REGAL」限定系列，迷幻花紋襯衫、亮色系運動套裝，全都是最「火星人」的風格。

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲Bruno Mars攜手LACOSTE推出「LACOSTE X RICKY REGAL」限定系列。（圖／品牌提供）

LACOSTE與Bruno Mars的合作系列，第一眼可能讓人感到疑惑，為何是「LACOSTE X RICKY REGAL」而不是「LACOSTE X Bruno Mars」？對此Bruno Mars表示：「在台上演出的時候，我是Bruno Mars。當我設計華麗時裝的時候，我就是Ricky Regal。」是兩個完全不同領域的人。

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲Bruno Mars平時就是一貫的鮮豔色系、夏威夷風穿搭。（圖／翻攝自Bruno Mars IG）

Bruno Mars平時的穿著一點也不低調，各種顏色、花俏的服裝他都敢穿，配上他招牌的爆炸頭捲髮，以及經常戴的墨鏡、紳士帽，就是很有夏威夷氛圍的「火星式」風格。這次與LACOSTE重磅合作打造聯名系列，亦將Bruno Mars強烈的個人風格毫無保留灌入，Bruno Mars更提到：「這是第一家品牌跟我說『放手去做吧，我們希望你的創作能代表最真實的你。』」

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲「LACOSTE X RICKY REGAL」系列以花襯衫、運動套裝⋯⋯等單品為主。（圖／品牌提供）

收錄於春夏系列中的「LACOSTE X RICKY REGAL」推出以休閒、度假風情的襯衫、Polo衫、運動套裝⋯⋯等單品為主，運用的色彩非常的跳，包括了芥黃、鮮橘色、珊瑚紅色、復古墨綠、墨黛紫色⋯⋯更別說紮染印花、圖騰花紋有多炫目，穿上讓人有種立刻來到海島的錯覺，學院派的運動裝則是彷彿將時光拉回80年代，LACOSTE招牌小鱷魚下方繡上RICKY REGAL華麗字體的刺繡，成為此系列的標誌LOGO，最後Bruno Mars也特別設計了太陽眼鏡，為全系列畫上點睛之筆。

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲Lacoste X Ricky Regal。（圖／品牌提供）

▲還有帥氣時髦的太陽眼鏡。（圖／品牌提供）

【更多春夏新款】

COACH春季FOREVER系列以大自然、刺繡為主題，因此可以在眾多單品中看見動物、花卉、大地自然色調等元素，創意總監 Stuart Vevers 分享：「大自然主題來自於潛意識，代表大自然是我們當下最渴望的事物：純真、樂觀、自由以及感知」成為春季系列的靈感來源。

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲「COACH FOREVER」春季系列。（圖／品牌提供）

 而在包款上，「編織」則是一大重點，靈感來自於棒球上的粗縫線，將之運用於掀蓋式手袋Cody包款的邊緣，以及Alie小方包的翻蓋設計上，除此之外，熱賣的老花款Swinger腋下包，還新增了絕美的寶寶藍色新選擇。

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新款焦點手袋。（圖／記者王則絲攝）

義大利包袋品牌FURLA的包款以精品價位來說不算太高，眾多春夏手袋，幾乎都在兩萬元台幣以下，小資女孩們能無負擔入手。FURLA於今年春夏包款上注入非常鮮豔的色彩，品牌經典的「1927」包型，拱門形狀的金屬旋轉開扣為其特色，在這個春夏就新增了許多亮眼選擇，包括新色、印花和跳色拼接等設計，另外時下最夯的馬鞍包包型「METROPOLIS」系列也很可愛，有粉嫩的玫瑰色，也有低調的深色可選擇。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲（左）FURLA METROPOLIS 兩用側背包、（右）MISS MIMI' MINI CROSSBODY 兩用編織包。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲FURLA 春夏新包款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

Bruno Mars, 火星人布魯諾, LACOSTE, 聯名

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