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IU造型神複製申世景！　兩大甜心全身撞衫「差一關鍵」勝負揭曉

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▲▼申世景、IU。（圖／翻攝自IG）

▲南韓女星申世景與IU撞衫。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU（李知恩）先前發表新曲《Celebrity》獲得好成績，近期她在音樂節目《IU的Palette》，以一套深藍色翻領針織衫亮相，學院風造型讓人印象深刻，但該套服裝早已被女星申世景上身演繹過，兩人不僅全身撞衫，連甜美風格也有些雷同，網友則是進一步點出關鍵，認為申世景多了腰帶細節加分許多，相較之下IU的身材比例略顯失色。

▲▼申世景、IU。（圖／翻攝自IG）

▲IU近期在音樂節目《IU的Palette》中邀請男團SHINee 擔任嘉賓。（圖／翻攝自IG）

女星IU近期在音樂節目《IU的Palette》中邀請男團SHINee 擔任嘉賓，成功製造話題，她以一套Chloé深藍色針織衫亮相，獨特的白色鏤空翻領細節，在深色衣著中完美脫穎而出，加上微微修身的剪裁相當顯瘦，為整體增添不少仙氣。IU一頭披肩長髮加上精緻臉蛋更是電力十足，最後以棕色寬褲與厚底鞋收尾，仍舊在甜美風格上站穩腳步。

▲▼申世景、IU。（圖／翻攝自IG）

▲▼申世景、IU。（圖／翻攝自IG）

▲申世景早在去年（2020年）12月時就搶先演繹同款。（圖／翻攝自IG）

然而早在去年（2020年）12月時，南韓女星申世景為《奔向愛情Run On》宣傳時就搶先演繹過，兩人不僅上衣與褲裝都完美複製，連甜美風格也十分神似，唯獨不同之處就屬申世景在腰間加上了顯眼的金色腰帶，將長腿與纖腰同時放送，使得身材曲線更為優越。此次撞衫也引發網友兩極評價，不少人認為兩人都很美，但也有粉絲指出申世景更適合該套造型，「申世景很美」、「申世景腰帶加分，身材比例很好。」

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關鍵字：

IU, 李知恩, 撞衫, 申世景, Chloé

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