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UNIQLO春夏「+J」來了！必買襯衫、T恤590元起　3／19開賣

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▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO春夏「+J」聯名系列將於3／19正式開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者王則絲／台北報導

還記得去年秋冬UNIQLO與精品品牌Jil Sander設計師聯名的「+J」系列，因睽違多年的回歸引起民眾超乎預期的瘋搶，更被稱之為全球性的「+J之亂」。而稍早官方預告，今年春夏也將會有+J系列的推出，早已讓許多粉絲蠢蠢欲動，今天官方終於正式宣布，+J 2021春夏聯名系列將在3月19日正式登場！詳細單品一併公開。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J SUPIMA COTTON 連身袖襯衫NT$1,290、寬版立領襯衫NT$1,290。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲+J SUPIMA COTTON 寬版圓領T恤NT$590、寬版開領襯衫NT$1,290。

雖然UNIQLO「+J」的價格比起一般款式要高，但是許多民眾們依然照樣搶著入手，如果上回覺得買太多會有點心痛，這次+J 2021春夏系列首次推出親民入門款，T恤只要590元起，買起來更無痛。另外，說到去年「+J之亂」搶最兇的就是設計感襯衫，這一季的襯衫同樣不容錯過，列入必搶單品。

UNIQLO「+J」春夏以機能外套、襯衫式外套、輕盈上衣3大實用單品，體現春天的活力與輕快，除了時尚黑白灰三原色外，色彩上更為豐富。設計上將服裝還原至最純粹的形式，以俐落剪裁展現出空氣般的清新感。設計師Jil Sander表示：「整體設計概念圍繞著『俐落』，我希望透過純粹的設計，讓我們思考如何迎接新的生活。」

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J 絲質混紡寬版連帽外套NT$6,990、寬版登山連帽外套NT$4,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲+J 棉質亞麻獵裝女性外套NT$2,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J絲質混紡寬版連帽外套NT$2,490、+J SUPIMA COTTON寬版雙口袋襯衫NT$1,990。

▲UNIQLO春夏+J。（圖／品牌提供）

▲女裝 +J絲質混紡洋裝NT$4,990、+J DRY休閒半開襟連帽上衣NT$1,490。

UNIQLO「+J」春夏系列於3月19日上市之前，另一快時尚品牌H&M的年度重磅聯名「Simone Rocha X H&M」則將搶先在3月11日開賣，並於近日陸續釋出更多預告與宣傳影片，廣告大片由美國知名攝影師Tyhler Mitchell掌鏡，以其標誌性的拍攝風格邀請大眾踏入Simone Rocha x H&M的世界，共同感受由群體力量、強大女性特質和親密關係等構成的情感氛圍。

「H&M X Simone Rocha」聯名系列剛好適逢Simone Rocha十週年，系列以Simone Rocha 時裝世界中的重點精華、製作面料以及圖騰花樣為基石，以此向奠定品牌的經典致敬，豐富元素例如都鐸王朝的侍臣、野花、肖像畫或相片，或是洋娃娃和玩物皆出現於服裝上。除了經典指標女裝外，本次設計師聯名系列還囊括了男裝和童裝，為每個家庭成員提供多種選擇，像是華麗的薄紗長裙、日常針織衫、襯衫、風衣外套和 T 桖，以及蘊含Simone Rocha 標誌性精緻風格的珍珠裝飾。

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha能看見許多浮誇透紗元素。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha 。（圖／品牌提供）

▲H&M X Simone Rocha推出非常多蝴蝶結髮飾、珍珠小配件。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, +J, Jil Sander, 春夏

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