「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@tommycashworld

adidas Originals的Superstar系列鞋款非常經典，除了基本花色，也經常推出各種聯名限定款，以這個基底變換出不同造型。這次adidas攜手愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash，推出了「史上最長」的聯名鞋，鞋子維持一貫的簡約造型，但鞋頭部分被瘋狂拉長，模樣搞怪又獵奇。

愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash本身的音樂風格另類、獨特，與adidas合作的聯名鞋也非常標新立異，他們決定聯手推出一款「史上最長」的鞋子。基底選用具代表性的Superstar鞋款，上面沒有多餘的花樣，只有簡約的全白、全黑兩種顏色，鞋頭部分被加長到誇張的長度，雖然沒有透露確切是幾公分，但視覺上已經很衝擊。

Tommy Cash把「史上最長」聯名鞋穿在腳上，彷彿變身成卡通人物，長出一雙詭異的大腳，但實際上要穿著走路，行動可能不太方便，不過有趣的造型讓人很想收藏，目前只有在俄羅斯adidas限量販售。

其他品牌也推出過一些獨特的鞋款，帶有曲棍球元素的街頭服飾品牌Just Dishin，就與專門推出訂製鞋的KotaKustoms合作，推出一款Air Jordan 1高筒球鞋造型的溜冰鞋，這款鞋跟真正的AJ1球鞋差不多，只是鞋底多了冰刀，讓你在冰面上也能穿AJ1保持帥氣，選用經典的「Chicago」配色，以紅、黑、白三色完美搭配。

懶人洞洞鞋品牌Crocs先前則是與肯德基聯名，推出讓吃貨瘋狂的「炸雞洞洞鞋」，鞋底使用跟炸雞桶包裝相似的紅、白配色，鞋面則印滿炸雞圖案，還附了立體小雞腿裝飾，可以裝在鞋子上面，逼真造型讓人看了忍不住流口水。

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