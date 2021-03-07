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朴信惠、Ella曬「花卉鑽扣包」比美！粗肩帶可甜可鹹　詢問度破表

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▲朴信惠、陳嘉樺 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲南韓女星朴信惠美照吸50萬粉絲按讚 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時序入春，看到女星們的行頭就能感受到春意，南韓女星朴信惠近期在IG中公開一系列美照，身穿粉嫩休閒服搭配一顆耀眼的「花卉鑽扣包」，短短一日就吸引超過50萬讚數。此外，Ella（陳嘉樺）也眼光有志一同，以搶眼的綠色西裝外衣與黑色包款相襯，兩人聯手帶貨詢問度破表。

▲朴信惠、陳嘉樺 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲朴信惠、陳嘉樺 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲朴信惠公開美照狂曬「花卉鑽扣包」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

南韓女星朴信惠在IG中分享穿搭，以一套米白色休閒套裝出鏡，搭配披肩式粉色針織衫創造粉嫩效果，同時全身亮點莫過於腰間的「花卉鑽扣包」，出自知名鞋履品牌Roger Vivier，以耀眼的花卉藝術注入其中，而鑽飾細節也有變化，不同於過往的方扣形式，改以花卉模樣呈現，宛如花朵盛開一般，為朴信惠的造型帶來活力。換個姿勢，朴信惠更是霸氣開腿曬鞋，連高跟鞋也藏有小心機，Belle Vivier 採用了不同材質的飾扣與獨特的高跟設計，偷偷增高於無形，也讓腿長更升級，

▲朴信惠、陳嘉樺 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲台灣女星Ella（陳嘉樺）也在日前背上黑色花卉鑽扣包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

台灣女星Ella（陳嘉樺）也在日前背上黑色花卉鑽扣包，與朴信惠的粉嫩穿搭法截然不同，Ella身穿鮮亮綠色西裝彰顯纖瘦身材，包款的粗肩帶可甜可鹹，加上內在網孔背心讓好身材若隱若現，整體造型遊走於帥氣與火辣之間，更是一絕。

【看更多春夏包款】

TOD’S春夏Timeless包

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 2021 春夏。（圖／品牌提供）

▲（依序）淺棕黃迷你圓筒斜背包； T Timeless 棉麻拼接肩背包 。（圖／品牌提供）

TOD’S 2021 春夏系列中代表品牌永恆經典的Timeless ，變奏迎來了全新腰包，尺寸縮小之餘，保留了中央的T字Logo，通過鮮艷藍色、焦糖色與皮革的撞色效果呈現，再加上可拆式揹帶豐富日常使用。另也有郵差包及托特包造型同樣簡潔優雅，郵差包以俐落包身搭配翻蓋設計，可手提亦可斜揹；托特包則擁有寬敞容量及輕便設計，是上班族必備款式。

Chloé Kiss Bag

▲▼孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲▼孫芸芸 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，腰間Chloé Kiss Bag包款領先全球入手 。（圖／品牌提供、翻攝自孫芸芸IG）

孫芸芸最新造型以長版西裝外套搭配針織衫，多層次穿法詮釋溫柔的春季造型，隱藏版亮點就屬腰間的Chloé Kiss Bag，包款誕生於去年（2020年）9月的2021春夏大秀，相信許多時尚迷都覺得眼熟，小巧可愛的圓潤包型令人記憶深刻，靈感汲取自品牌經典的Trudie系列唇形珠寶，化作流線型金屬握把，搭配極致輕盈的柔軟小牛皮革包身，一剛一柔的鮮明對比，成功贏得孫芸芸芳心。

關鍵字：

Ella, 陳嘉樺, 朴信惠, Roger Vivier

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