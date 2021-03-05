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即使有外表，也無法為戀愛加分　3種「美麗卻討人厭」的特質女

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▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

▲在人際與感情上若外表不能幫你加分，可能是3種特質在當妳的絆腳石。（圖／unsplash，以下同）

編輯／渺渺小姐

人是交際的動物，外表確實會帶來一開始的優勢，但相處是細水長流，許多人身邊不乏美麗的女人，卻總在感情路上受挫，有些人屢敗屢戰，另一種人則是「曲高和寡」，這類人雖然外表優越，甚至工作能力也強，能自己照顧自己，卻無法討人喜歡，空有美麗卻無用，可能有3個特質讓孤單相隨。

▲女性,高跟鞋,女人味。（圖／unsplash）

很少讚美別人的女人
在工作上，有人認為不輕易讚美別人是一種管理學，事實上這是一種人格特質，總是看到別人的缺點而非優點，自然而然成為小心眼，卻不自知，這樣的女生不容易交到朋友，因為她不喜歡別人比她優秀，即便是自己不擅長的領域也一樣。

擁有能夠看到別人的優點，並讚美對方的習慣，代表她會放下比較心，也能呈現更加落落大方的姿態，會有更多友善的回應出現在生活裡。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

習慣自誇的女人
自誇與自信是不同等級的，相對地呈現出來的態度也完全不同。對自己有一定自信的女生，態度從容不容易被擊垮，而會不停自誇的女生，反而暴露出本身的沒自信。

「如果周邊已經有很多人誇你了，你又何必自誇呢？」總是對外一直呼籲著「我很美」、「我很有錢」、「我很獨立」、「我很有主見」、「我工作能力很強」，並希望大家能有所回應的人，會越來越深陷在泥沼之中。

▲悲傷,女性,焦慮。（圖／unsplash）

過於好強的女人
想要知道一個女生的特質，要先看她的朋友，如果一個女生總是跟她實力差太多的朋友圈混在一起，就能知道他的個性是很好強的，她需要做一群人中最盛放的花朵、矚目的焦點，無法忍受別人一眼望去，鎂光燈不在她身上。

世界上沒有一個人在各方面都是TOP1，總是喜歡在自己創造的小圈圈取暖，久而久之也無法讓自己變得更好，理解這點的女生，會去多認識一些能力、外表或品味超越自己的人，才有機會學到更多東西，也不會成為小鼻子小眼睛的態度女。

▲▼女性，女人。（圖／Photo by Ravi Roshan on Unsplash）

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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