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風・Luxury／妮可基嫚LV戰袍加身樂翻　搭80萬歐米茄金錶當女神

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▲▼妮可基嫚 。（圖／翻攝nicolekidman IG）

▲妮可基嫚穿LV訂製禮服搭配歐米茄金錶，在家與金球獎連線。（圖／翻攝nicolekidman IG）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的第78屆金球獎，讓眾女星穿上睽違已久的華服，美美在自家客廳與頒獎典禮連線，多數女星仍選擇搭配高級珠寶，而有歐米茄代言在身的妮可基嫚（Nicole Kidman），則趁機為品牌爭取曝光，穿LV（Louis Vuitton，路易威登）訂製禮服搭配歐米茄近80萬元的金錶，與禮服上的金銀珠飾相呼應，效果很出色。

▲▼ 妮可基嫚 。（圖／翻攝louisvuitton IG）▲▼ omega 。（圖／公關照）

▲歐米茄碟飛TRÉSOR系列18K Moonshine™金石英36毫米腕錶，795,000元。

妮可基嫚特以《還原人生》入圍金球獎最佳迷你影集或電視電影類女主角，最後雖然敗給《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），但她仍因終於有機會盛裝打扮而感到雀躍不已，特別感謝LV為她打造削肩禮服，只需要搭配一只歐米茄18K Moonshine™金製的TRÉSOR系列石英36毫米腕錶，就能展現影后霸氣，此錶款兩側優美弧線造型共鑲嵌38顆美鑽，搭配絲綢紋理面盤與網紋錶鍊，優雅貴氣。

▲▼ ▲亞曼達席菲德穿Oscar de La Renta禮服搭配積家Joaillerie 101 Feuille玫瑰金腕錶。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

▲亞曼達席菲德穿Oscar de La Renta禮服搭配積家Joaillerie 101 Feuille玫瑰金腕錶。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

一只氣勢十足的珠寶錶，著實能為整體造型加分，積家錶（Jaeger-LeCoultre）品牌摯友亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）當天也與金球獎連線，身穿蜜桃色Oscar de La Renta 大露背禮服已夠吸睛，她不忘搭配積家要價760萬元的Joaillerie 101 Feuille玫瑰金鑽錶添亮點，整只錶共鑲嵌167顆總重約10.3克拉鑽石，旋開如葉形的立體錶蓋即顯露時間。

▲▼ 積家 。（圖／翻攝jaegerlecoultre IG）▲▼ 積家 。（圖／翻攝jaegerlecoultre IG）

▲積家Joaillerie 101 Feuille玫瑰金腕錶旋開錶蓋顯露時間，7,600,000元。

Joaillerie 101 Feuille玫瑰金鑽錶細如珠寶手鍊，歸功於積家於1929年推出的101型機芯，此款手動上鍊機芯長14毫米、寬不到5毫米、重量僅1克，至今仍是世界上最小巧的機械機芯，再結合珠寶鑲工藝，變身為名媛女星正式場合配搭的最美珠寶。

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關鍵字：

風Luxury, 妮可基嫚, 歐米茄, OMEGA, 亞曼達席菲德, 積家, Jaeger-LeCoultre

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