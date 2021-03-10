暖調髮色回歸！泫雅葡萄柚橘超顯白　「最美臉蛋」NANA蜜糖棕質感爆棚

記者王蓁蓁 / 台北報導

又來到去冬迎春的季節了，放眼看向韓國女星們的髮色流行趨勢，逐漸從深色系，轉為明亮、暖調溫柔的「橘棕」色系，從亞洲女孩們原生的偏棕的髮色作為延伸，不同深淺濃度的調配加上柔霧質感，讓髮色在室內看起來是高級感蜜糖棕髮，在陽光下又瞬間變得活潑、洋溢著滿滿青春少女氣息。

▲泫雅葡萄柚般的橘橙髮色活潑亮眼。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)



近日將黑長直髮染成一頭明亮葡萄柚色的泫雅，在棕色調性的髮色中，調入較搶眼的橘橙色調，呈現出彷彿夕陽餘暉般的「日落系」髮色，只見泫雅在室內燈光下清新又質感的葡萄柚髮色隱隱透著光澤，下一秒到戶外則明亮耀眼，如果在路上見到，一定忍不住回頭多看她兩眼，最重要的是超級顯白，對於皮膚偏黃的亞洲女孩們來說，再適合不過了！

▲NANA的柔霧蜜糖棕髮色，有女人韻味又不失甜美。（圖 / 翻攝IG@jin_a_nana)

溫柔中帶點甜味的蜜糖棕色，從前幾年就一路夯到現在，在柔霧的棕色調中注入蜂蜜金色，令髮色在陽光下格外吸睛，微微的閃爍著暖金光感，散發成熟女人韻味又不失可愛，像是過去經常入圍「全球最美臉蛋」的NANA，只要簡單畫上底妝就能展現時尚高級感。

▲澀琪的「初戀髮色」是撩男必備。（圖 / 翻攝IG@hi_sseulgi)

焙茶栗棕色系自然感較重，冷調的顏色讓髮絲散發著輕盈、透明的霧感，髮質看起來比未染更好，而且不需要漂髮，是超好入坑的髮色之一，就算素顏出門也不用怕沒氣色，Red Velevt成員澀琪自然營造的無辜感，更是令人超級心動，瞬間晉升「國民初戀」。

▲Rose的奶油白金髮色混血感爆棚。（圖 / 翻攝IG@roses_are_rosie)

從出道到現在，Rose都是以一頭搶眼的奶油白金髮色亮相，讓她原先就深邃的五官變得更加立體，瞬間混血感爆棚，在展現甜美的同時也能曬出率性樣貌，雖然是個需要常常補染的顏色，Rose也會趁機以手刷染的方式，挑染同樣十分顯白的粉、紫色系，呈現出浪漫夢幻的少女氣息。

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