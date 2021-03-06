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星巴克「櫻花粉小圓包」激似香奈兒！可愛配色加鍊條背帶顏值破表

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編輯／Emily　圖／翻攝自小紅書@星巴克、@Queen、@是小米呀、@夕小姐在武汉、chanel.com

春天到了，大陸星巴克應景的推出櫻花季商品，這次比杯子系列更搶鏡的，是兩款「櫻花粉小包包」，造型跟先前出過的小香風墨綠杯套、黑色蝴蝶結包一樣，走精品奢華路線，粉嫩色系浪漫可愛，讓女孩們完全無法抗拒，把包包背上身直接變身甜美小公主。

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

大陸星巴克櫻花季系列中，有一款顏值破表的「櫻花粉小圓包」，圓圓形狀小巧可愛，粉紅配色讓人少女心噴發，皮面佈滿魚鱗紋路，中間則有星巴克的招牌LOGO，搭配金色鍊條背帶，看起來貴氣又充滿少女感。包包手提或肩背都可以，雖然不大但小水壺、手機等日常用品都裝得下。

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

另一個吸引人的款式是「長方形小包」，造型與先前「聖誕黑金系列」中的黑色包包相似，但這款的顏色改成嫩嫩的粉紅，表皮紋路帶有磨砂感，配上金色人魚標誌和鍊條背帶超有質感，長方形設計容量更大、實用度也更高，能裝下保溫瓶、雨傘等物品。

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

大陸星巴克每回推出的包款都好燒，也常常被說是名牌的平價替代款，而這次的「櫻花粉小圓包」就被網友們說激似CHANEL（香奈兒）的鏈子小包，同樣選用唯美粉紅色，做成簡單的圓形，包包表面帶有紋路和品牌LOGO，看起來真的十分相像，買不起精品不妨用類似款替代囉！

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

▲星巴克櫻花粉小圓包。（圖／翻攝自小紅書@星巴克）

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關鍵字：

星巴克, 包包, 櫻花, 粉紅, 小圓包

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