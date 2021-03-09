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說．流行／宛如水滴！全球女孩都愛「透明串珠包」　空氣編織超唯美

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▲▼SUSAN FANG 。（圖／翻攝自IG）

▲新銳設計師SUSAN FANG 的串珠包勾起所有女生的浪漫情懷。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／專題報導

相信「玻璃泡泡珠」在許多女孩的童年回憶中都佔有一席之地，也難怪各種珍珠、串珠元素總是能以經典不敗之姿帶動時尚熱潮，近年來新銳設計師SUSAN FANG成功在小眾品牌中脫穎而出，就是憑藉各種絕美的編織串珠包，勾起所有女生的浪漫回憶，讓人光是看到就想要擁有。

▲歐陽娜娜、張韶涵演繹SUSAN FANG 設計。

大陸新銳設計師SUSAN FANG曾入圍LVMH青年設計師大獎，被譽為亞洲新星，或許這個名字對於大家而言還比較陌生，從設計學院畢業後，SUSAN FANG捨棄了CELINE與Stella McCartney等一線大牌的工作，因為天馬行空的想像力需要發揮，終於成立了個人品牌。她擅長從大自然中尋找靈感，加以再生材料達到永續經驗理念，品牌最響亮的設計，就是各種編織串珠單品，每一件都好像藝術品。

▲▼SUSAN FANG 。（圖／翻攝自IG）

▲▼SUSAN FANG 。（圖／翻攝自IG）

看似簡單，其實SUSAN FANG花了許多時間在創造編織面料，運用獨家的「Air-weave」編織法，讓大小不同的聚酯纖維匯集，堆疊出輕盈空氣感，有透明的大串珠化作手袋提把；有小巧宛如珍珠的錬帶設計，一體成型貫穿到包身，都是前所未有的突破，顛覆時尚迷對手拿包的既定印象。

SUSAN FANG堅信美感早就藏於大自然之中，她從不跟隨潮流，而是在每一季系列中尋找新的主題，像是2021春夏系列，就將水彩畫注入衣著，仿佛從微觀視野出發，遇上經典串珠細節又是全新的視覺享受。不同於精品定位，SUSAN FANG期望能用品牌單品豐富民眾穿著，讓自己的透明串珠遇上多重色彩，綻放不同光芒。

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關鍵字：

說流行, 設計師, SUSAN FANG, 珍珠, 串珠

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