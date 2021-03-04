2021年IKEA「默默缺貨」的熱賣新品　高CP值被狂下架

▲IKEA新品有特定幾款被內行民眾買到缺貨。（圖／翻攝台灣IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期絕版品出清活動正如火如荼展開，同時今年也不斷在門市增加新品，其中不乏有兼具北歐極簡設計、清淡色調與無色調，易於融入大部分居家裝潢的商品，還有針對小家庭空間設計的款式，即便隱入擁有數萬件商品的賣場，還是有許多識貨的民眾讓它們「默默下架」，快來看看這些新品好物吧。

NÄTTRABY旋轉躺椅 售價8,990元

樣式簡單卻能提供舒適坐感的旋轉躺椅，側面可調斜度的設計也很低調，整體呈現一體性，高椅背能提供頸部適當支撐，操作也很簡單，可360度旋轉，既能當作居家椅，也可做辦公椅。

BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌 售價790元

這款不到千元的電腦桌，採用最基本的架構設計，不但可以調整高度，桌面亦可傾斜做閱讀桌使用，溫暖且可百搭的米色，能夠放置在家中任何角落都不覺得突兀，還有馬克杯專用架，再也不怕小桌面不夠用了。

ORSALA LED工作燈 售價1,790元

採用可調式燈臂，方便在桌面上的移動照明，內建調光裝置，可以調整想要的亮度及色溫，底座也有內建USB槽，方便手機充電。

VIRRMO落地閱讀燈 售價990元

千元價格以下的落地燈，使用鍍鎳材質，簡潔的線條與金屬紋理，是最不佔空間的實用設計，提供特定區域光源的照明，方便閱讀或是晚上當氣氛燈使用。

NEREBY懸掛式收納系列 售價99元起

使用自然素材設計的NEREBY系列，以織品搭配木質調的懸掛桿，讓牆上收納更具質感，且適用於多種空間，包括工作台、廚房、浴室等都很適合。

RUDSTA玻璃門櫃 售價3,490元

若你家中有許多收藏品，RUDSTA的玻璃門櫃是一種最簡單的展示方案，窄身設計讓展示的櫃體感覺相當輕巧，可以放置在任何適合的角落，即使是有限的空間也沒問題，還有電線的收納空間，在裡面放置照明也很方便。

BJÖRKBERGET旋轉椅 售價1,990元

很有風情的BJÖRKBERGET旋轉椅，圓潤的弧線讓人覺得賞心悅目，椅背還有收納設計，可提供360度旋轉之外，還能調整高低讓使用者能舒適的使用。





近期日系居家業者無印良品，也調降旗下部分商品售價，讓消費者能使用更低價格買到生活上的居家用品，本次降價涵蓋商品包括織品服飾、生活雜貨、美容保養、文具跟食品等，首波降幅較大的包括男有機棉天竺2入內衣，原價350元降至299元；聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，從原價990元降至799元。聚氨酯低反發縫線枕原價1,590元，降至899元。

▲男有機棉天竺2入內衣，新價格為299元，約原價8.5折。



▲聚酯纖維足跟緩衝運動鞋，降價為799元，約原價8折。



此外不少熱賣品項也有降價，如該品牌連續3年都熱銷第一的「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」，也從原價799元降價至699元；敏感肌化妝水原價250元起，現降至199元，有機棉直角襪原價120元，現在也降價至99元，食品銷售冠軍的「即食迷你拉麵」，價格也從49元調整至39元。

▲敏感肌化妝水從250元起降至199元起，約原價7.9折。



▲有機棉直角襪降為99元，是原價120元的8.2折。

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