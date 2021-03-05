fb ig video ETtoday search mobile

Dcard大推的品木宣言「靈芝水」打對折！1450元買到大罐400ml超划算

>

記者李薇／台北報導

痘痘肌是長久的問題，有些人過青春期之後，仍然會持續長痘痘，可能是因為沒有用對保養品，PTT討論熱度沒減過的「抗痘神器」靈芝水，受到很多人推崇，據說使用之後，痘痘可以被改善，泛紅也會改善，重現平滑透亮的肌膚。

▲抗痘神器,靈芝水,品木宣言,抗痘。（圖／originskorea IG） 

▲品木宣言靈芝水非常有名。（圖／pakutaso）

▲品木宣言,靈芝精華,靈芝水,保養,Her和她,。（圖／Her）

▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水，400ml、原價2900元、特價1450元。點我購買。

品木宣言「靈芝水」青春無敵健康光潤機能水，之所以被稱為是「抗痘神器」，因為很多人使用之後，都感受到肌膚不穩定的狀況被改善，臉蛋顯得更細緻，原本的痘痘、泛紅狀態也有被舒緩，使用起來能夠讓肌膚更加平滑、細緻，重現緊緻光澤的臉蛋。

▲抗痘神器,靈芝水,品木宣言,抗痘。（圖／originskorea IG） 

▲靈芝水受到很多粉絲喜愛。（圖／originskorea IG）

「靈芝水」的效果不是官方說了算，很多女孩用過之後也在PTT、Dcard上面大推薦，直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，這次母親節直接買重量瓶」，可見真的好用。

品木宣言Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水會被稱為「靈芝水」，當然名符其實，因為添加了靈芝萃取、北極靈芝、冬蟲夏草、手採雞腿蘑菇等複方，對於肌膚的溫和調理特別有一套，就像是中藥漢方較注重內在呵護一樣，它也是針對肌膚內部補充養分，打造出好肌底，很多問題自然解決。

▼▼點圖搶超低價▼▼

 ▲品木宣言,靈芝精華,靈芝水,保養,Her和她,。（圖／Her）

▲品木宣言青春無敵健康光潤機能水，400ml、原價2900元、特價1450元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出青春無敵健康光潤機能水，400ml、原價2900元、特價1450元，價格相當優惠，痘痘肌、敏感肌，終於找到救星了。

關鍵字：

靈芝水, 品木宣言, 保養, Her和她, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

打造LISA跳舞都不分岔的瀏海　超簡單5步驟，髮絲風吹都不動 俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家 過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠 包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買 50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓 總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒 「油痘肌」用錯保養直接大爆痘！皮膚科醫師親推5款　連保濕也做足

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面