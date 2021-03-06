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存不到錢的5個壞習慣先戒掉！第一桶金輕鬆存到

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▲(圖／LOOKin編輯整理）

檢視過去自己一整年的儲蓄，是否總是覺得比預估中的少呢？其實生活中有許多壞習慣讓你不知不覺中存不到錢，既沒有覺得生活品質變好，又沒有期望中的儲蓄，真的會讓人覺得白忙了整年，快檢視你有沒有以下的惡習，讓你總是存不到錢，只要稍微調整就會發現戶頭的數字開始不斷攀升囉！

壞習慣01：一有錢就想花掉

▲(圖／LOOKin編輯整理）

▲留不住錢的壞習慣。（圖／翻攝自Instagram、@luxstina、pinterest.com

當你拿到薪資、年終、業績獎金等，會選擇怎麼處理這一筆錢呢？相信有許多人會開始想自己缺什麼？該買什麼犒賞自己？錢就這樣不知不覺花個精光還毫不自覺，其實在你拿到錢後買的東西有８成以上都不是真正必要的，這時你該先列出先後順序，尤其是積欠的費用務必先解決，並將最不需要的消耗品刪除，最後一定要先將剩下來的錢轉到存錢的專門帳戶，才不會一不小心又花光！

壞習慣02：愛跟風優惠折扣

▲(圖／LOOKin編輯整理）

▲看到優惠折扣就瞎買。（圖／翻攝自pinterest.com

看到買一送一、第二件五折、兩件八折就忍不住想多買一些？你正在和財富正成長說再見～這些折扣簡直是存錢生涯中最大的敵人，因為你完全不會覺得多花了錢，反而滿心感謝覺得自己省下不少，記得在購買前要再三思考是不是必需品，大多數的時候只是多花了錢買了過多不必要的東西，或許是小錢但長久下來財富就這樣一點一點浪費光了！

壞習慣03：過度依賴信用卡

▲(圖／LOOKin編輯整理）

▲信用卡的分期付款是個隱藏陷阱。（圖／翻攝自pinterest.com

信用卡總是會有許多優惠、0利率分期等服務，但其實那只是讓你自己花更多錢的陷阱而已，當可以分期的時候人就會想著”買這個分期付應該還好，每個月一兩千塊而已”，不知不覺每個月的帳單就會有好多筆分期付款，慢慢的負債就會越積越多，說真的又不是買車買房這種巨大的金額，當你買一樣商品還要想著要分期那就代表短時間內你根本負擔不起，那就別買了吧！

壞習慣04：從來不記帳，或憑感覺紀錄

▲(圖／LOOKin編輯整理）

▲養成記帳的習慣。（圖／翻攝自pinterest.com

記帳雖然是老生常談了，但有多少人真的做到了呢？其實記帳並不是只在於一天花的多少錢，更重要的是拉長期來看，例如一整個月你到底把錢花在哪裡？為何這半年都存不到錢？扣除租金、餐費、交通費、電話費等固定的必需開支，一個月中你多花了哪些錢，才能快速的調整花錢的比例，而不是憑感覺想：「我這個月可能多花了三千塊買衣服、聚餐多花了兩千」，應該抽絲剝繭積極面對，否則很忽視這些隱藏不必要的花費，導致惡性循環下去。

壞習慣05：認為每月用剩的錢才是要存起來的

▲(圖／LOOKin編輯整理）

▲每月存錢的數目最好是固定。（圖／翻攝自Instagram@luxstinapinterest.com

如果一開始就想著每月用剩的錢才是要存起來，那絕對是存不到錢的！首先就要先訂下存錢的目標，絕對不能因為那個月開銷多寡來決定，而是要先把自己收入劃分好，先扣除必要開銷、適當的娛樂費、治裝費等，再決定要固定存多少金額，例如每個月三萬元薪水，每月開銷18000（約六成），剩下的12000存入6000（也就是約5成），存入的錢就可以同時思考之後如何投資，最後留下的錢可當緊急備用金或保險。

延伸閱讀：

打破省吃儉用迷思！新鮮人必知簡單有效【六罐子理財法】月薪3萬元帳戶照樣存滿滿！

總是被信用卡帳單追著跑？5TIPS小資女『信用卡管理法』輕鬆脫離苦命卡奴！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 理財, 存錢

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