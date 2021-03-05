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亮・珠寶／玉髓骷髏頭現蹤　寶格麗巴洛克千萬大作襲台

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▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲寶格麗BAROCKO系列首度出現骷髏頭設計的Secert Momento頂級珍珠與鑽石項鍊，約11,826,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序進入3月，邁入台灣高級珠寶展售旺季，國際珠寶品牌打頭陣為義大利彩寶藝術大師寶格麗（BVLGARI），將於11日起接連3天採約鑑賞制舉辦BAROCKO頂級珠寶暨腕錶展，呈現靈感源自風靡17世紀的巴洛克藝術的新作，當中出現品牌首見的骷髏頭設計Secret Memento頂級珍珠與鑽石項鍊，珍珠流蘇吊墜中藏著玉髓雕刻的骷髏頭，靈感源自當時探討的死亡與重生議題。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲BAROCKO頂級珠寶展現寶格麗「彩寶之王」的氣勢。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲寶格麗BAROCKO系列頂級祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊，中央鑲嵌約31.69克拉蛋面切割哥倫比亞祖母綠，約89,540,000元。

巴洛克藝術對於寶格麗發源地羅馬影響至深，包括貝尼尼（Lorenzo Bernini）、博洛米尼（Francesco Borromini）等巴洛克建築大師、畫家卡拉瓦喬（Caravaggio）留下的作品，都成為寶格麗創作的養分，例如巴洛克建築常加入波浪狀曲線，由多種幾何圖形層疊出壯觀效果，應用在身價近逼9000萬元的祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊設計上，中央鑲嵌約31.69克拉蛋面切割哥倫比亞祖母綠成功聚焦。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲猶如巴洛克風格服裝華麗領片的寶格麗BAROCKO系列頂級鑽石項鍊，約53,756,000元。

光在巴洛克建築與繪畫中也佔據重要地位，一款鑲滿花式車工鑽石的鑽石項鍊為最佳詮釋，中央鑲嵌5.07克拉梨形切割鑽石，在一片璀璨中彰顯層次感，整體造型則猶如當時服裝的華麗領片。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲寶格麗BAROCKO系列Gem Costellation頂級彩寶與鑽石項鍊靈感源自義大利天文學家伽利略提出的太陽中心說，約19,711,000元。

每個年代獨特的風格，深深啟發珠寶設計，從女星莉莉柯林斯（Lily Collins）參加本屆金球獎所選戴的卡地亞（Cartier）頂級珠寶，即顯露多元的文化精髓，她所戴的灰色珍珠母貝、珊瑚與鑽石[Sur]naturel戒指，發想自大自然的天然美態；鑲嵌珊瑚、縞瑪瑙、鑽石並裝飾黑色真漆的手環，則源自20年代盛行的Art Deco裝飾藝術風格；而耳際的黃K金鑲褐鑽、橙色鑽石、鑽石Serpendor耳環，原來是一對纏繞成8字形的蛇。珠寶除了欣賞寶石之美，背後的設計意涵也充滿妙趣。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲莉莉柯林斯穿單肩SAINT LAURENT單肩禮服搭卡地亞高級珠寶。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞[Sur]naturel戒指（左），裝飾藝術風格手環。

▲▼ 亮珠寶寶格麗與卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞頂級珠寶系列蛇造型Serpendor耳環。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, Cartier, 卡地亞

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