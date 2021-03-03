春天必備「雲染口罩」好仙氣！花朵交錯雲霧絕對是女孩必收

記者李薇／台北報導

響應春天百花綻放的季節，口罩品牌親親就推出全新的「雲染」系列口罩，將櫻花粉紅、薰衣草紫變成一朵朵浪漫的雲朵暈染風格，非常仙氣，另外還有粉藍交錯的雲朵海浪、灰粉交錯的灰霧粉染，每一款戴起來都非常美麗。

▲親親推出雲染系列口罩。（圖／品牌提供）



這次雲染系列的口罩，包裝設計非常優雅，都是漸層的圖案設計，絕對擊中女孩的心，想要收藏擁有，不僅設計感十足，材質也選用親膚性纖維並以三層防護工法製作，透氣性高，柔軟舒適型的耳帶，而且是三鋼印口罩，上面除了MD和Made in Taiwan，也通過衛部醫器壹字第008730號/廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號等國家檢驗標準認證。



▲超美的暈染風格。（圖／品牌提供）



口罩品牌「一心一罩」也攜手家樂福獨家販售「鑽豹」紅包口罩禮盒，巧思設計又應景，」除了擁有全台領先的印刷定位技術之外，更研發出超親膚類蠶絲的絲柔醫療口罩，戴起來親膚柔滑又舒適，很適合每天使用，也是雙鋼印醫療口罩，符合CNS 14774國家標準、通過美國FDA、歐盟CE檢測標準。

▲一心一罩的賺爆口罩系列。（圖／品牌提供）



寶雅也在日前推出極光款醫療平面口罩，設計上選用不同色彩渲染搭配，在材質也講究的選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，彩色口罩的印刷原料則堅持選用通過認證的原料製作，除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，共推出共9款豐富色選可供選擇。

▲寶雅的漸層口罩。（圖／品牌提供）



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