fb ig video ETtoday search mobile

春天必備「雲染口罩」好仙氣！花朵交錯雲霧絕對是女孩必收

>

記者李薇／台北報導

響應春天百花綻放的季節，口罩品牌親親就推出全新的「雲染」系列口罩，將櫻花粉紅、薰衣草紫變成一朵朵浪漫的雲朵暈染風格，非常仙氣，另外還有粉藍交錯的雲朵海浪、灰粉交錯的灰霧粉染，每一款戴起來都非常美麗。

▲親親,口罩,寶雅,一心一罩。（圖／品牌提供）

▲親親推出雲染系列口罩。（圖／品牌提供）

這次雲染系列的口罩，包裝設計非常優雅，都是漸層的圖案設計，絕對擊中女孩的心，想要收藏擁有，不僅設計感十足，材質也選用親膚性纖維並以三層防護工法製作，透氣性高，柔軟舒適型的耳帶，而且是三鋼印口罩，上面除了MD和Made in Taiwan，也通過衛部醫器壹字第008730號/廣告許可字號，衛部器廣字第11001005號等國家檢驗標準認證。

▲親親,口罩,寶雅,一心一罩。（圖／品牌提供）

▲超美的暈染風格。（圖／品牌提供）

口罩品牌「一心一罩」也攜手家樂福獨家販售「鑽豹」紅包口罩禮盒，巧思設計又應景，」除了擁有全台領先的印刷定位技術之外，更研發出超親膚類蠶絲的絲柔醫療口罩，戴起來親膚柔滑又舒適，很適合每天使用，也是雙鋼印醫療口罩，符合CNS 14774國家標準、通過美國FDA、歐盟CE檢測標準。

▲口罩,防疫,親親,一心一罩,寶雅,。（圖／品牌提供） 

▲一心一罩的賺爆口罩系列。（圖／品牌提供）

寶雅也在日前推出極光款醫療平面口罩，設計上選用不同色彩渲染搭配，在材質也講究的選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，彩色口罩的印刷原料則堅持選用通過認證的原料製作，除了基本的雙鋼印外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，共推出共9款豐富色選可供選擇。

 ▲口罩,防疫,親親,一心一罩,寶雅,。（圖／品牌提供）

▲寶雅的漸層口罩。（圖／品牌提供）

►華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

►俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家

►過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠

關鍵字：

親親, 口罩, 寶雅, 一心一罩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

華莎「極端拎包術」好時髦　不是全身一個顏色、就是撞色搭配

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

宋仲基《黑道律師》公事包盤點　萬元Hartmann手工包拎起來好貴氣

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

打造LISA跳舞都不分岔的瀏海　超簡單5步驟，髮絲風吹都不動 俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家 過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠 包裝是翩翩飛舞的蝴蝶！這支「肉桂奶茶色」超顯白必買 50歲鍾麗緹顯嫩的秘訣靠刮痧　臉部零細紋、還直接往上一層樓 等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了 小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面