咖啡加蛋敢喝嗎？麥當勞「太陽蛋拿鐵」爆紅　可愛造型讓人搶拍照

編輯／Emily 圖／翻攝自小紅書@夺退、@吃货大J

最近有一款「太陽蛋拿鐵」在網路上爆紅，濃濃的咖啡上面居然漂浮著一顆荷包蛋，詭異的組合讓人十分好奇它的滋味。原來這是大陸麥當勞推出的春日飲品，上面的太陽蛋並不是真的，而是一塊蛋白霜小甜餅，有趣又可愛的造型讓人想拍照打卡，甜餅融化後與苦苦的拿鐵咖啡更是絕配。

很多人早上都會去麥當勞買一杯咖啡，原本平凡無奇的拿鐵咖啡，因為加了一顆「太陽蛋」瞬間可愛度大增，讓人看了心情愉悅，一掃上班日的憂鬱。這個「太陽蛋」是由蛋白霜製成的餅乾，周圍是軟綿綿的蛋白，中心有顆渾圓飽滿的蛋黃，造型跟就跟真的荷包蛋一樣。

「太陽蛋拿鐵」有冷、熱兩款，飲品造型真的萌到捨不得吃，破壞它之前絕對要拍照留念。上面的蛋白霜餅乾味道偏甜，咬下去很酥脆，除了可以直接拿起來吃，也可以泡在熱咖啡裡，等它慢慢變軟、融化，就能跟帶有苦味的拿鐵完美結合，一起喝下去味道更香甜。

速食店不時會推出特殊造型的限定商品吸引買氣，除了麥當勞，泰國的漢堡王之前則是推出了「Black & Pink」漢堡，這系列漢堡的麵包分成黑色和粉紅兩款，其中粉紅色漢堡顏值超高，又是一款激發少女心的打卡美食，黑色漢堡裡面的主要內餡是火烤牛肉，粉紅漢堡則是夾炸鮭魚排。

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