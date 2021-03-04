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「質感收納」正熱門！HOLA滿2千折200　無印良品直降85折

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▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲近期HOLA開賣設計款收納用品，提供滿額優惠。（圖／HOLA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論買多漂亮的傢俱，家中收納沒做好就等同無效，許多人會買收納箱來整理家中居家物品，近期居家通路也主打「質感收納」，設計款的收納箱、儲物盒，不但可相互搭配，也呈現出一體性，讓居家視覺更順眼，HOLA針對收納系列推出滿額現折優惠，無印良品則針對旗下熱賣的聚乙烯收納盒推出售價降至85折回饋。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

看準一年開頭，許多人打算好好正理家園，HOLA推出一系列以純白與卡其、淺灰、軍綠等大地色系為主的風格收納新品，包括韓國LITEM收納、CURVER仿清水模收納箱，與自家Kiri收納盒與提米模組化堆疊整理盒，方便民眾進行換季整理，清新自然的風格也能升級居家空間。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲提米模組化堆疊整理盒三入組。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲韓國LITEM儲存盒系列。

屏除掉色彩鮮豔的收納箱盒，近期市面上推出多款以單色、無色系為主色的收納用品，無論是擺在開放式架上或是隱藏收納，都能有清楚且視覺整齊的分類效果，另還有多功能收納設計，像在上方擺上木板，就可成為桌面使用。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲提米模組化堆疊整理盒三入組。

HOLA表示針對特定收納系列商品，即起至3／10期間，消費單筆實付滿2,000元，可直接現折200元，且指定收納品牌，再想享9折優惠。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲無印良品自由組合層架，很適合空間有限的小家庭自行規劃。（圖／翻攝無印良品官網）

日系居家品牌無印良品，近期則打出「良質良值」降價回饋，針對旗下的自由組合層架，入手價皆有下調410元至510元不等的降價，而受到不少人青睞的軟質聚乙烯收納盒系列，售價也從80元起調降到59元起，約是原價的85折。

▲設計款收納用品。（圖／翻攝無印良品官網、HOLA提供）

▲無印良品軟質聚乙烯收納盒系列。（圖／翻攝無印良品官網）

關鍵字：

收納, 促銷, HOLA, 無印良品, ＭＵＪＩ

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