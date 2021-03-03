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隔空撞包！「漂亮姊姊」孫藝珍百褶衣好仙氣、華莎下衣失蹤耍性感

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記者李薇／綜合報導

藝人孫藝珍最近在個人IG上分享一張照片，只見她手拿Valentino秀票，身穿2021春季時裝系列的上衣，搭配棕色皮帶，整個人看起來既休閒又充滿仙氣，一旁放著的則是Valentino小型的ROMAN STUD包包系列，卻意外跟《MAMAMOO》成員華莎撞包。

黑色亮面的皮革，搭配大顆的金色鉚釘，小小的ROMAN STUD系列包款就是這樣受歡迎，不僅孫藝珍選擇它做為看秀的「搭檔」，之前《MAMAMOO》成員華莎在個人IG上，也曾分享過這款包包，看起來是「英雄所見略同」，都覺得這款包好搭又好看。

而向來走性感路線的華莎，在這款包的搭配上，當然不走孫藝珍的優雅路線，同樣選擇了一件桃紅色的2021春季時裝系列上衣，直接上演下衣失蹤，腳穿Valentino非常經典的鉚釘鞋，展現出火辣又帥氣的一面。

鉚釘一直以來都是Valentino最經典的設計之一，過去都是小小顆的鉚釘設計，在包包上面就像是閃鑽一樣，在2021年的設計上，特意將鉚釘變大，搭配柔軟的包款，看起來更有視覺上的交錯感，沒想到也因此大紅，深受明星們的喜愛。

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關鍵字：

孫藝珍, 華莎, Valentino

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