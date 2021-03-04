學起來！6個超實用的「暗示心理學」，讓你處事無往不利

編輯 / Lily

日常生活或是工作上，除了自己努力，有時更需要一些外力協助，才能讓事情更加圓滿順利。心理學上有6個超實用的行為暗示法，學會不僅能讓別人乖乖聽你話，更能增進他人對你的好感度呢！

#點頭暗示法

開會時想要大家認同你的觀點，那麼你在報告的時候可以搭上點頭，根據心理行為學研究，點頭會給他人一種心理暗示，讓對方認為你說的都是真的，這樣便能增加你的說服力。

#選擇性暗示

如果你想要喝咖啡，你不妨可以直接問朋友，那我們要喝美式還是拿鐵？這時候朋友就能接受到你的心理暗示，在選項中選一個，而不會和你說他想喝珍珠奶茶。

#重複暗示法

當你朋友和你說話時，你可以試著再複述一遍，這個方式能讓朋友覺得你是個很好的傾聽者，對你的好感度也會直線上升。

#行為暗示法

當你發現這個人好像不怎麼喜歡你，你可以找個機會請他幫你一個小忙，如果他幫助你了，便可提升他對你的好感，因為就心理學來說，幫助他人能獲得很高的成就感。

#內疚暗示法

有時候需要朋友幫助時，試試開門見山地說：「我需要你的幫助」，用這句話來開頭能增加對方的內疚感，人們都討厭內疚的感覺，所以你得到幫助的機會就會大幅增加。

#自我暗示吸引法

這個方式很像「「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成。」 當你對某件事情有強烈期望時，我們所期望的事情就真的能達成，當你一直往這方向努力，成功的可能性自然更大。

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