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星巴克聯名時尚品牌 3.1Phillip Lim　把桌面變成熱帶雨林

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▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

春天正是萬物甦醒的日子，星巴克在春意滿滿的3月，推出與美國時尚品牌3.1 Phillip Lim聯名系列，共有14款包括水壺、冷水杯、馬克杯、多功能包與提袋等品項，並以3種主題圖騰作為外型，充滿的盎然生機的圖騰，把桌上變成熱帶雨林一般充滿朝氣。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

該系列商品將於3／9在台灣正式開賣，其系列上的圖騰，靈感來自讚頌大自然的美麗，以生機盎然的3款主題呈現，包括在滿開的花叢中，穿梭飛舞的蜜蜂，以及五彩斑斕的珊瑚礁，構築而成的豐富多樣的海底世界，還有色彩鮮豔的鸚鵡，於鬱鬱蔥蔥的熱帶雨林中嬉戲的圖案。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）PL BEES不鏽鋼水壺，售價900元；（右）PL BEES雙層馬克杯，售價850元。

而其圖案也分別詮釋了蜜蜂、珊瑚與熱帶雨林，3個對於維護地球環境的關鍵角色，更期望除能以此系列商品表達出個人的風格外，也能提醒大家共同維護我們共生的環境，減少一次性的垃圾消耗，多使用可重複性的器具與商品。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）PL CORAL不鏽鋼水壺，售價900元；（右）PL CORAL不鏽鋼TOGO冷水杯，售價900元。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）PL RAINFR不鏽鋼水壺，售價900元；（右）PL RAINFR馬克杯，售價500元。

3.1 Phillip Lim品牌創辦人Phillip Lim是美國華裔時裝設計師，其父母在他一歲時移民到美國。2005年與多年鄰居Wen Zhou合作創立品牌，兩人都是31歲，索性將品牌定名為「3.1 Phillip Lim」。品牌目標是為現代全球公民帶來「酷炫、輕鬆、精致」的衣櫥，現產品已逐步擴展包括女裝、男裝、配飾和鞋類，目前在全球擁有14家獨立零售店。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲（左）PL多功能包，售價480元；（右）PL輕巧網布提袋，售價580元。

而UNIQLO與精品品牌Jil Sander設計師聯名的「+J」系列，春夏聯名系列也將在3／19開賣，以機能外套、襯衫式外套、輕盈上衣3大實用單品，體現春天的活力與輕快，除了時尚黑白灰三原色外，色彩上更為豐富。設計上將服裝還原至最純粹的形式，以俐落剪裁展現出空氣般的清新感。

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲星巴克與時尚品牌 3.1Phillip Lim推聯名系列。（圖／星巴克提供）

▲UNIQLO春夏「+J」聯名系列將於3／19正式開賣。（圖／UNIQLO提供）

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星巴克, 聯名, 3.1Phillip Lim, UNIQLO

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