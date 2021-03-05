細數歷任「GD嫂」驚人相似處！Jennie、小松菜奈、Kiko都靠高級厭世臉走跳

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國男神GD（權志龍）的戀情一直以來都是大眾矚目的焦點，每每傳出緋聞，少女們的心就要碎一波，畢竟GD歐巴的超強電力幾乎是無人能擋，最近與女團BLACKPINK成員Jennie爆出「社內戀愛」，雖然至今他們都沒有正面回應，卻意外受到廣大粉絲們支持「超級配」，強大的網友們也搜出GD歷任緋聞女友，包括水原希子（Kiko)、小松菜奈與Jennie，竟有超多驚人相似處。

▲GD堪稱時尚指標。（圖／CFP）

高級厭世臉

過去GD曾在採訪中公開自己喜歡有「貓臉」的女性，眼尾稍微地往上、直視前方時的朦朧眼神，與不笑的高冷厭世感，Jennie、小松菜奈、水原希子都是女星中的厭世代表，看似若有似無的「原生感」妝容，也讓她們的五官更深邃，這股厭世感也成為時尚圈最愛的「高級臉」。

▲Jennie（上圖起）、水原希子、小松菜奈，都是女星中的厭世臉代表。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、i_am_kiko、konichan7，以下同。）



精品寵兒

不論是水原希子、小松菜奈還是Jennie，在IG上都累積了相當可觀粉絲數，獨特的穿搭風格早已是女孩們心中的時尚ICON，除了穿梭在各大時尚雜誌及精品活動，水原希子同時也是COACH的品牌好友，更與妹妹水源佑果合體創立個人潮牌「OK」，剛創立時也曾經來台快閃開店。

▲水原希子在IG上曬出最新款的COACH包。





▲Jennie與GD都是CHANEL的品牌好友。

最巧合的是小松菜奈、Jennie與GD都是CHANEL的品牌好友，經常可以見到他們在同一場秀中遠距合體，除此之外，常在日常穿搭中穿插CHANEL單品的Jennie，更有「人間香奈兒」之稱。

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不做作的反差性格

擁有「厭世臉」的她們不笑時常被誤會心情不好，像是Jennie過去就曾被傳出愛臭臉、或是耍大牌等等，但實際上她們超沒偶包的率真性格，從幕後影音、以及身邊的工作人員都能認證，超可愛的反差魅力，不只圈粉無數，看來也讓男神GD招架不住。

▲Jennie、水原希子、小松菜奈沒偶包的率真性格超級圈粉。

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