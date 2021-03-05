fb ig video ETtoday search mobile

細數歷任「GD嫂」驚人相似處！Jennie、小松菜奈、Kiko都靠高級厭世臉走跳

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國男神GD（權志龍）的戀情一直以來都是大眾矚目的焦點，每每傳出緋聞，少女們的心就要碎一波，畢竟GD歐巴的超強電力幾乎是無人能擋，最近與女團BLACKPINK成員Jennie爆出「社內戀愛」，雖然至今他們都沒有正面回應，卻意外受到廣大粉絲們支持「超級配」，強大的網友們也搜出GD歷任緋聞女友，包括水原希子（Kiko)、小松菜奈與Jennie，竟有超多驚人相似處。

▲GD 。（圖／CFP）

▲GD堪稱時尚指標。（圖／CFP）

高級厭世臉

過去GD曾在採訪中公開自己喜歡有「貓臉」的女性，眼尾稍微地往上、直視前方時的朦朧眼神，與不笑的高冷厭世感，Jennie、小松菜奈、水原希子都是女星中的厭世代表，看似若有似無的「原生感」妝容，也讓她們的五官更深邃，這股厭世感也成為時尚圈最愛的「高級臉」。

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie（上圖起）、水原希子、小松菜奈，都是女星中的厭世臉代表。（圖 / 翻攝IG@jennierubyjane、i_am_kiko、konichan7，以下同。）
 

精品寵兒

不論是水原希子、小松菜奈還是Jennie，在IG上都累積了相當可觀粉絲數，獨特的穿搭風格早已是女孩們心中的時尚ICON，除了穿梭在各大時尚雜誌及精品活動，水原希子同時也是COACH的品牌好友，更與妹妹水源佑果合體創立個人潮牌「OK」，剛創立時也曾經來台快閃開店。

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲水原希子在IG上曬出最新款的COACH包。


 

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie與GD都是CHANEL的品牌好友。

最巧合的是小松菜奈、Jennie與GD都是CHANEL的品牌好友，經常可以見到他們在同一場秀中遠距合體，除此之外，常在日常穿搭中穿插CHANEL單品的Jennie，更有「人間香奈兒」之稱。

►Jennie「咬手指」撩人　順帶放火萬元香奈兒珍珠髮夾

不做作的反差性格

擁有「厭世臉」的她們不笑時常被誤會心情不好，像是Jennie過去就曾被傳出愛臭臉、或是耍大牌等等，但實際上她們超沒偶包的率真性格，從幕後影音、以及身邊的工作人員都能認證，超可愛的反差魅力，不只圈粉無數，看來也讓男神GD招架不住。

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、小松菜奈、水原希子 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie、水原希子、小松菜奈沒偶包的率真性格超級圈粉。

►宣美扮貓女曬S曲線辣到沒天理　嘴邊黏水鑽，網呼：點痣？

►泫雅火辣中空裝竟是用「襪子」做的　「胸前挖洞」秀傲人曲線


 

關鍵字：

GD, 權志龍, G-Dragan, BLACKPINK, Jennie, 水原希子, Kiko, 小松菜奈, GD嫂

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒

總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒

2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找

2021年台灣無印良品「有感降價」！30款4.4折起　超熱賣化妝水200元有找

「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？

土豪金「便便維尼」貴氣逼人！猙獰表情幫你用力招財 學起來！6個超實用的「暗示心理學」，讓你處事無往不利 「油痘肌」用錯保養直接大爆痘！皮膚科醫師親推5款　連保濕也做足 日本UNIQLO、GU宣布降價將近1成　關鍵在「商品標價」上 2021年IKEA「默默缺貨」的熱賣新品　高CP值被狂下架 天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕 潤娥撞衫「全球最美」林珍娜！超狂9頭身比例甩差距　網：太精彩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面