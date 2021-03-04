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便秘、愛吃辣會長痘？皮膚科醫師解答「6大痘痘疑問」真相

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▲▼ 皮膚科醫師解答6大痘痘真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲許多人都有痘痘困擾。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__）

編輯／Amanda

許多人都有長痘痘的困擾，就算過了青春期、不是油性肌，痘痘依舊冒不停，而網上常流傳許多關於長痘、去痘的說法，到底哪些是、哪些是假？皮膚科醫師就針對6個最常被詢問的痘痘「都市傳說」一一解答，快來看看你知道幾個？

1.便秘會導致長痘痘？

排便不順暢和痘痘是會同時發生，但便秘和長痘痘並沒有直接關係，像是在熬夜晚睡或勞累、壓力大等身體狀態不好的時候，可能會有便秘、冒痘痘、膚色暗沈等狀況同時出現，但便秘和痘痘之間不是因果關係。

▲▼皮膚科醫師解答6大痘痘真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲牛奶的成分會促使油脂分泌增加，容易冒痘的人最好少喝。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

2.牛奶喝多會長痘？

已有不少研究證實，牛奶裡的類胰島素生長因子IGF-1，會促使雄性荷爾蒙分泌，導致油脂分泌旺盛，進而誘發痘痘、粉刺生成，且脫脂牛奶並沒有比較好，都會影響長痘，根據統計，每天喝400ml以上脫脂牛奶的女生，患痤瘡的風險機率會提高44%。所以容易冒痘的人，可盡量減少牛奶攝取，或以豆漿來代替牛奶。

3.不同部位的痘代表身體器官問題？

長痘痘和淋巴、肝臟或其他器官都沒有直接關係，最主要還是跟肌膚皮脂腺分泌、微生物分部等原因有所關係。

4.愛吃辣容易長痘？

其實辣椒本身跟長痘沒有關係，相反地，每100g辣椒的維生素C含量高達198毫克，勝過許多蔬菜，且辣椒主要的成分辣椒素還有殺菌、驅寒等功效，也能促進血液循環，減少炎症，還有研究顯示，辣椒素本身可以用來治療痤瘡，所以吃辣本身並不會導致長痘。

會導致長痘的其實是辣椒通常會搭配重油重鹹的高熱量料理，像是麻辣火鍋，就會促使肌膚油脂分泌增加，另外，有些人吃辣喜歡配可樂、含糖飲料，也是導致爆痘的原因之一。

5.化妝會加重痘痘情況？

厚重的妝容容易影響角質正常代謝，堵塞毛孔，尤其沒有做好卸妝清潔下，更會加重痘痘情況。因此在痘痘較為嚴重的期間，最好盡量避免化妝，或化過於厚重、疊擦太多層的妝容。

▲▼皮膚科醫師解答6大痘痘真相。（圖／翻攝ＩＧ） 

▲長痘時更不能輕忽防曬。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

6.長痘痘不能塗防曬？

這可是大大的NG！紫外線會使角質層增厚，導致厭氧菌更容易繁殖，且紫外線也會刺激皮脂腺分泌更多油脂，促使粉刺、痘痘生成，更會提高留下痘印的機會。所以別偷懶防曬，才是幫助遠離痘痘問題的正確做法。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痤瘡, 青春痘, 抗痘, 迷思, 謠言, 解答, 皮膚科醫師, 醫生

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