范少勳透露戒掉「一個習慣」真的瘦很快！被林映唯吐槽不溫柔：偏吵

記者王則絲／台北報導

COACH於今（3日）舉辦春季新品發表，邀請藝人范少勳、小美林映唯現場示範最新款式。范少勳穿著COACH春季FOREVER系列針織衫，上頭佈滿可愛的動物刺繡，其中一隻黃色長頸鹿讓他覺得最搶眼、感覺很溫柔，這時范少勳就問小美：「那你覺得我是個溫柔系的男生嗎？」沒想到小美直接吐槽：「我覺得偏吵，是恐龍系的吧。」笑翻現場。

▲范少勳、林映唯示範CAOCH春季FOREVER系列。（圖／品牌提供）

而小美林映唯今天則是以粉色印花洋裝、丹寧長外套造型現身，很有春日朝氣的氣息，她表示最喜歡身上搭配的這款「枕頭包」，觸感柔軟的皮革與澎澎的外型非常療癒，「可以隨時靠一下」，這可是近期的熱銷夯款，尤其是Q萌的橘色款式幾乎一顆難求。

▲林映唯最喜歡今天身上的「枕頭包」，范少勳則是對這顆刺繡小方包情有獨鍾。（圖／品牌提供）

在COACH春季FOREVER系列中，范少勳一眼看上了一款深藍色的後背包，「有一種露營感、Outdoor的風格」，側邊配有拉鍊拿東西非常方便，補足了後背包必須整個卸下來才能打開上蓋拿取物品的缺點。還有另外一款刺繡小方包，體現本季FOREVER系列的刺繡主題，上頭手寫風的簡單文字，讓范少勳感覺很有共鳴，因為自己本身也很喜歡寫日記、手作，覺得特別有溫度，呼應身上的動物刺繡毛衣，同樣很童真、可愛。

▲關於如何瘦身，范少勳點出：「只要可以戒掉手搖杯，加上運動，真的可以瘦蠻快的。」（圖／記者王則絲攝）

范少勳前陣子拍攝外景節目《阮三个》，曾在IG上透露還沒拍完就又胖了，不過今天現身記者會，身材卻一點也沒走樣的痕跡，讓人好奇是什麼方法讓他快速瘦回來，以及維持最佳體態？范少勳提到，當然還是運動最重要，但是本身其實是非常愛吃甜食的人，尤其愛喝全糖的珍珠手搖，以前一天不喝一杯就不對勁，所以為了瘦身，他現在最多只能接受1分糖的飲料，「只要可以戒掉手搖杯，加上運動，真的可以瘦蠻快的。」

COACH春季FOREVER系列以大自然、刺繡為主題，因此可以在眾多單品中看見動物、花卉、大地自然色調等元素，而在包款上，「編織」則是一大重點，靈感來自於棒球上的粗縫線，將之運用於掀蓋式手袋Cody包款的邊緣，以及Alie小方包的翻蓋設計上，除此之外，熱賣的老花款Swinger腋下包，還新增了絕美的寶寶藍色新選擇。

▲COACH春季新款焦點手袋。（圖／記者王則絲攝）

【更多春夏新款】

義大利包袋品牌FURLA的包款以精品價位來說不算太高，眾多春夏手袋，幾乎都在兩萬元台幣以下，小資女孩們能無負擔入手。FURLA於今年春夏包款上注入非常鮮豔的色彩，品牌經典的「1927」包型，拱門形狀的金屬旋轉開扣為其特色，在這個春夏就新增了許多亮眼選擇，包括新色、印花和跳色拼接等設計，另外時下最夯的馬鞍包包型「METROPOLIS」系列也很可愛，有粉嫩的玫瑰色，也有低調的深色可選擇。

▲（左）FURLA METROPOLIS 兩用側背包、（右）MISS MIMI' MINI CROSSBODY 兩用編織包。



▲FURLA 春夏新包款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



VALENTINO 也於近日舉辦2021春夏新品發表，焦點包括去年9月時秀上曝光即引起話題的LEVI’S聯名丹寧褲款，以及其他全新VALENTINO Collezione Milano系列吸睛的印花單品、浪漫刺繡和最新包款，尤其是「大鉚釘」系列的新款手袋，絕不能錯過。

▲眾人期待已久的VALENTINO聯名LEVI'S牛仔褲終於來了。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2021春夏新款「大鉚釘」手袋。（圖／記者王則絲攝）

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