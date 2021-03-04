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總是心好累？5個「壞習慣」快戒掉，讓焦慮感不藥而癒

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▲▼5個壞習慣快戒掉，讓焦慮不藥而癒 。（圖／Unsplash）

▲焦慮到喘不過氣來，不妨從這5件事開始改變。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

每天總是被時間追著跑，趕著上班、趕著交報告，就連下班都趕著和朋友赴約，這樣的生活讓人好焦慮，如果不想再這樣惡性循環，以下5個壞習慣必須趕快戒掉。

▲▼5個壞習慣快戒掉，讓焦慮不藥而癒 。（圖／Unsplash）

#日常沒有建立規則

有時候焦慮是來自擔憂和緊張，甚至是對某件事情的不確定感，如果你的日常生活都沒有制定規則，你可能會因為混亂感而感到焦慮。

#習慣壓抑負面情緒

當焦慮感襲來，若是不肯正視、甚至壓抑自己的情緒，反而會讓負面情緒反撲，請示著記錄當下感受，幫助了解自己焦慮的來源，長期觀察就可避免下次的焦慮情況反覆發生。

▲▼5個壞習慣快戒掉，讓焦慮不藥而癒 。（圖／Unsplash）

#喜歡吃垃圾食物

研究顯示，大量食用垃圾食物或是加工食品，會增加憂鬱和焦慮的風險，請開始培養健康飲食的習慣，除了能減緩焦慮，同時更能瘦身，真是一舉兩得。

#看手機次數頻繁

現代人因為工作需要，大部分的人都被手機控制了生活，就連瑣碎時間也被社群軟體制約，若想要減輕焦慮，試試從現在起限制自己看手機次數，不再為這些瑣碎訊息而煩惱。

▲▼5個壞習慣快戒掉，讓焦慮不藥而癒 。（圖／Unsplash）

#睡眠不足

過度焦慮會使人難以入睡，而睡眠不足更會使焦慮升級，若想打破這個惡性循環，一定要好好睡覺，當擁有充足睡眠，才能為第二天做好足夠準備。先前曾有研究發現，深度睡眠或慢波睡眠的數量和焦慮情緒息息相關，大腦在慢波睡眠期間為大腦情緒網絡提供了抵抗焦慮的支持。

►趕快睡吧！「長期熬夜」等於慢性自殺，連肥胖都找上門

關鍵字：

焦慮感, 心理

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