炎亞綸、陳庭妮和馬兒一起看秀初體驗　又怕又愛直呼：好好玩！

記者王則絲／台北報導

LONGCHAMP 2021秋冬大秀於台灣時間3日晚間線上直播登場，品牌特別邀請到藝人炎亞綸、陳庭妮到「馬術場」觀賞大秀影片，以呼應LONGCHAMP經典的馬術文化，兩人都是第一次近距離和馬匹接觸，害怕又好奇的神情顯露於表，讓他們直呼：「好好玩！」看秀期間，更有隻馬一直探頭望向會場，感覺就像是想一起參與，讓陳庭妮、炎亞綸兩人都深深感受到馬的靈性：「牠跟我們一起看了一場秀。」

▲陳庭妮、炎亞綸一同現身馬場看秀。（圖／品牌提供）

陳庭妮今日以一套白色刺繡裙裝搭配長筒靴仙氣現身，紅色長襪則與手中包款巧妙對應，難得來到馬場她感到非常新鮮，「第一次跟馬接觸其實有點緊張，突然發現他真的好大、眼睛也好大，他看你的時候都好像有話要跟你講。」觀賞完LONGCHAMP秋冬大秀，陳庭妮看上了出乎自己意料之外的單品，平時衣櫃只有黑白灰的她，卻深深被秀上一雙「粉紅色長靴」給燒到，「我真的是一眼相中，好喜歡喔，雖然是女孩子顏色一點，但還是有LONGCHAMP的法式率性在裡面。」

▲陳庭妮看上了秀上的「粉紅色長靴」。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

炎亞綸則是穿著卡其色麂皮大衣搭配中性後背包，輕鬆時尚的來馬場看秀，同樣初次近距離接觸馬的炎亞綸表示：「剛開始其實有點害怕，因為他們靠近的時候比想像中還要魁武，而且肌肉線條很明顯。今天看到好多不同樣子的馬 ，不同名字、不同品種，還有主人，覺得一切都很新鮮。」甚至有股衝動想學騎馬，不過在問了價錢之後就退卻了。

同時他也提到：「因為創辦人的家附近就是馬場。」所以LONGCHAMP與馬術、馬匹、馬場等元素都有悠久的歷史淵源，看完本季大秀影片，炎亞綸最印象深刻的單品是一頂LGP提花帆布的「漁夫帽」，很有朝氣又很好搭配，「漁夫帽呈現的靈動感，我覺得應該是從馬匹奔騰的樣子得到的靈感吧。」

▲炎亞綸則是覺得LGP花紋的漁夫帽最吸引目光。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

LONGCHAMP 2021秋冬系列，創意總監Sophie Delafontaine受到品牌奔馬標誌的啟發，並自法國知名室內設計師Pierre Paulin的作品中汲取靈感，為本季的服裝輪廓、色彩與材質的選擇帶來很大影響，全新秋冬系列溫暖、舒適、具包覆性、跳色⋯⋯等特點，呼應的是Paulin沙發獨有的曲線感，以及波浪狀绗縫設計的Brioche手袋，也令人聯想到Paulin設計椅的線條。

▲LONGCHAMP 2021秋冬Look。（圖／品牌提供）

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