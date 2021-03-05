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有錢就亂花！難以留住錢財的3大星座　獅子一被吹捧就掏錢

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▲▼守不住財的3星座。（圖／翻攝ＩＧ、德魯納酒店劇照）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@tvndrama.official、德魯納酒店劇照

每個人對於錢財的看法、用法都不一樣，有些人很會儲蓄或理財，就算是一點小錢也不浪費，分毫都要花在刀口上；但也有些人覺得錢再賺就有，不用太拘謹，手上一有錢就隨心所欲花用，就算賺得再多，也很難留住錢財，像是以下3個星座就是典型守不住財的代表，快來看看是不是你？

▲▼守不住財的3星座。（圖／翻攝ＩＧ、德魯納酒店劇照）

雙子座

擁有強烈好奇心的雙子座，喜歡富有變化的生活，對於新流行、新事物都充滿興趣，本身就是喜歡享受生活和玩樂的性格，當他們手頭有錢了，就會開始蠢蠢欲動，想要到處去玩、找樂子，而且他們很重視享受，不管是吃美食、過生活或出去玩都會盡可能做到最好等級，容易重視眼前的美好體驗而忘了思考後面的生活，常常到了月底只能勒緊褲頭過日子，就算賺再多，也容易花更多，很難守住財富。

▲▼守不住財的3星座。（圖／翻攝ＩＧ、德魯納酒店劇照）

獅子座

喜歡處於領導地位的獅子座，為人很熱情，也很大方慷慨，很喜歡照顧他人，加上非常愛面子，出門在外時，要他們裝傻佔別人便宜、讓別人付錢幾乎是不可能的，他們寧願自己掏錢請客，還能獲得優越感。而且喜歡被讚美的獅子，更禁不起被人吹捧，很容易在周遭人的阿諛奉承下，腦子一熱就衝動掏錢了，有時候甚至打腫臉充胖子，沒錢了還要維持自己的面子，獅子的錢很常就這樣如流水消逝，導致他們沒有太多的存款。

▲▼守不住財的3星座。（圖／翻攝ＩＧ、德魯納酒店劇照）

射手座

射手座對於金錢的態度就跟他們的個性如出一轍，很大方奔放、不拘小節，花起錢來很隨心所欲，不會考慮太多，也不想太長遠的事，尤其是年輕、還沒成家的射手，只要負擔自己的消費時，更是只在意生活要過得舒服有樂趣。一旦手裡有錢了，就忍不住要買買買，當看中喜歡的東西時，身為行動派代表的他們就要迅速馬上獲得，若是有因手頭錢不夠而覬覦好久的東西，只要湊到錢就會立刻帶回家，這樣下來當然很難留住錢。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 守財, 錢財, 留財, 亂花錢, 雙子, 射手, 獅子

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