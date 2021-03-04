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SK-II超Q和服娃娃青春露再現身、BÉBÉ POSHÉ聯名Gary Tu有話題

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▲▼美妝保養限定瓶身。（圖／品牌提供）

▲美妝經典保養換上春季新衣好吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迎接充滿希望的春天，不少美妝保養品牌推出限定包裝，以嶄新姿態綻放春日光采，像是SK-II推出青春露春日娃娃和服限定版，名媛林牧潔主理的BÉBÉ POSHÉ也首次與藝術家Gary Tu跨界合作，打造手繪聯名花開馥桂限定瓶身。

▲▼美妝保養限定瓶身。（圖／品牌提供）

▲SK-II青春露 TOKYO GIRL限定版 粉紅和服(左)/紅和服(右) ，6,575元。

SK-II早春以去年大受歡迎的春日娃娃造型限定版為靈感，今年讓娃娃們換上色彩鮮明的日本和服造型，在大地復甦之際，寓意春日之始的勇氣與希望。黑色妹妹頭及粉紅娃娃頭兩款瓶身分別穿上色彩鮮明的粉紅與紅色和服新裝，結合暖色系色塊線條，讓人大呼可愛。

▲▼美妝保養限定瓶身設計。（圖／品牌提供）

▲BÉBÉ POSHÉ 新肌煥妍馥桂菁露 GaryTu手繪聯名限定瓶，48ml，3,380元。

想要肌膚發光，維持油水平衡是關鍵，今年春季BÉBÉ POSHÉ針對台灣氣候，推出升級版新肌煥妍馥桂菁露，清新的油水菁露質地，幫助天然桂花萃取的養膚修護成分迅速滲透肌底，為肌膚缺水同時補油。

▲▼美妝保養限定瓶身設計。（圖／品牌提供）

▲GaryTu結合桂花與金盞花，將馥桂菁露的瓶中花萃幻化為隨風飄逸的裙擺花卉。

不只如此，品牌也首度與台灣新銳藝術家Gary Tu跨界合作，在白色盒身增添時尚水彩畫風，以西方媒材結合東方水墨的暈染手繪為優雅主調，打造出手繪聯名花開馥桂限定瓶身。

▲▼美妝保養限定瓶身設計。（圖／品牌提供）

▲粉嫩到底的蝶舞翩翩彩妝系列，宣告春天已來到。

香緹卡的慈善彩妝系列總是讓人期待，今年春季以充滿蛻變新生寓意的蝴蝶，希望為大家帶來新生與撫慰人心的正向能量。

▲▼美妝保養限定瓶身設計。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 限量 蝶舞翩翩四色眼彩盤，2,700元。

品牌第31款「蝶舞翩翩慈善彩妝系列」，四色眼影以繽紛奪目並帶有輕透光澤的蝴蝶翅膀為靈感，色澤飽滿的四色眼彩包括緞面、亮面、偏光與珍珠光澤，完美呈現優雅雙眸。

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關鍵字：

春季, 春季限定, 跨界聯名

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