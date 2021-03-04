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《未來媽媽》金句多連發　「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭

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▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

▲劇中艱辛的求子心路歷程，引起許多過來人共鳴。（圖／翻攝自FB/未來媽媽，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

台劇《未來媽媽》自開播來討論不斷，劇中描述三個女人如何在結婚與懷孕之間作抉擇，其中也提到了不孕症、夫妻生活、婆媳問題等，或許某個片段皆是你我現實生活中的縮影，公主和王子結婚後的生活一定幸福美滿？結婚後一定要懷孕生子才能讓人生完整？單身就注定是失敗者嗎？劇中的台詞金句，讓人聽了心有戚戚焉。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#我不敢奢望妳把我當成女兒，但把我當成家人，有這麼難嗎？」

#其實別人這樣對你都是妳教的、你縱容的，你們關係這麼糟，你也算有一半的責任。包容要有尺度、忍讓要有限度，你想要委屈求全，但委屈求不了全。你都不在乎自己的感受，別人為什麼要在乎？你沒有劃下界線，別人就會不斷的侵門踏戶。」

#婚姻不僅是愛情的墳墓，沒有孩子的婚姻，就像是空蕩蕩的墳場。

#婚禮是一下子、婚姻是一輩子，可以把日子過好比較重要。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#兩個人有伴就不會孤單，你看，這伴侶的伴，就是一個人再一個一半的半，它的意思就是說，要分擔要分享要陪伴，一人一半才叫伴。

#每個人的家庭環境不一樣，想生跟不想生都是一種選擇。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#結婚又不是為了生小孩。

#不孕不是一種懲罰，你本來就是一個完整的你，你今天有小孩、沒小孩，你都值得很幸福。

#人活在這個世上，不用什麼都替別人著想，情緒壓抑久了，容易生病。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#你活得太用力了，這樣雖然很精彩、很美，可是最累人，想哭就哭、想笑就笑、想做的事情就去做、心裡有什麼話就去說，這樣比較健康。

#這世界只存在你相信的東西，你不相信的，就算出現了，你也看不到，如果你認為你遇不到，那可能就真的遇不到了，這是信念問題，不是機率問題。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#為什麼我就不值得好男人來愛我？ 你值得一切美好，但那個人不是他。

#人這一輩子，遇到性、遇見激情、遇見對手這都不稀罕。是遇見懂得、遇見理解、遇見一個你說話，他懂你，你不說話，他也懂你的人。

▲▼「生與不生都是一種選擇」讓人含淚點頭 。（圖／翻攝自FB）

#女人最強大的靠山，不是婚姻，也不是男人，更不是小孩，是我自己。

#生命不就是順其自然嗎？有有小孩的人生，也有沒小孩的人生，有小孩不見得比較幸福，沒孩子也不見得比較悲劇。

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關鍵字：

未來媽媽, 金句, 台詞

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