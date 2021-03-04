頂級抗老掀話題！GA「液態乳液」由水變乳狀、La Prairie安瓶竟有「啟動儀」

▲近來的抗老保養新品從獨特質地到使用法都掀起話題。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



記者張毓容／台北報導

女生不分年齡都怕老，抗老保養人人都需要，而近來的抗老新品話題十足，從質地到使用方法都很獨特，像是Giorgio Armani經典「黑曜岩保養系列」就推出超特別的「水狀乳液」，看似化妝水的液態質地塗抹到肌膚會轉化為輕盈乳狀，而貴婦保養品牌La Prairie則是推出高純度鉑金安瓶，不僅奢華感滿分，還搭配啟動儀，超有儀式感。

▲Giorgior Armani 黑曜岩新生奇蹟修護乳。（圖／記者張毓容攝）



Giorgio Armani頂級保養「黑曜岩系列」擁有多款人氣口碑品，包含「亞曼尼黑霜」、「粉水」，其抗老養護功效，用過的人都愛上。今年3月GA更推出擁有獨特液態質地的全新「水狀乳液」黑曜岩新生奇蹟修護乳，運用創新微米科技將一般乳液的大分子化成為1/50的微米分子，使用起來更輕盈，也能更深層滲透肌膚，提升吸收力，搭配溫感轉換科技，塗上肌膚經過膚溫會由水狀轉變成乳狀質地，釋放成分活性，更會在肌膚表面形成保水薄膜，幫助維持肌膚鎖水度。

▲水狀質地接觸肌膚後會轉化為乳狀。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



全新奇蹟修護乳同樣蘊含「黑曜岩保養系列」2大抗老修護珍稀成分「黑曜岩活膚精萃」及「重生密蘿蘭萃取」，更添加濃縮菸鹼醯胺、三重神經醯胺，幫助穩定舒緩、保濕滋潤肌膚，增加肌膚屏障能力，同時改善細紋，達到保濕、抗老養護，但使用感覺很輕盈不黏膩。

▲La Prairie 鉑金臻稀活萃安瓶。（圖／品牌提供）



瑞士頂級保養品牌La Prairie則是以滿高純度鉑金能量打造全新「鉑金臻稀活萃安瓶」，搭配獨家「鉑金多肽複方」及植物萃取精華，可穩定肌膚、發揮新生修護效果，使肌膚恢復緊緻與彈性，突破保養瓶頸。

鉑金臻稀活萃安瓶組內含3支活萃安瓶和鉑金雙萃啟動儀，能為肌膚提供1個月的高活性密集保養，而每支「鉑金臻稀活萃安瓶」內含兩管精華，確保兩種配方高純活性。將安瓶置入啟動儀，啟動後瞬間綻放活性成分，兩種配方完美融合，達到活性保養的最佳狀態，質地從透明精華瞬間轉化為乳白精質精華，能高速滲透肌膚、深入肌底。

▲東森自然美 瑞昇蔘萃多肽秘齡霜。（圖／品牌提供）



東森自然美的頂級抗老乳霜「瑞昇蔘萃多肽秘齡霜」含有韓國百年山蔘成分，運用奈米微脂囊包覆技術封存活性，能標靶找尋肌膚老化根源，注入肌膚豐潤養分，並添加冰川海藻萃取，保護及修護環境對皮膚造成的傷害，提升屏障功能，保持肌膚柔潤與彈性。

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