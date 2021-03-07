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女大生一週「不重複穿搭」！善用不同風格單品　每天上學都有新面貌

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創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

放假過太逍遙，你準備面對開學了嗎？回想早八的課卻得提早一小時起床在衣櫃前罰站是不是又覺得異常煩躁呢？搭編為你提供一週「不重複穿搭」提案，並選擇簡單易得的單品搭配，讓你輕鬆漂漂亮亮的見同學。

星期一｜活力朝氣

開學第一天就帶著新春的活力去上學吧！可以選擇亮眼的顏色，或是活潑的圖騰、布花，利用短版配上寬鬆的公式，像是短版上衣、短裙、短褲，配上寬鬆的毛衣、連帽衣和大衣的組合，保暖之餘也能製造可愛朝氣的氛圍。

▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

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星期二｜日系乾淨

第二天該回歸乾淨順眼的打扮了，以一般人比較容易達到的乾淨感來說，純色穿搭更加容易，跟隨著春日的輕盈感，純白穿搭便非常適合。純白穿著時不妨讓身上的白色有不同的漸層，以米白、象牙白等相近色調混搭，才不會看起來過於呆板無聊。

▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

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星期三｜成熟知性

高領上衣、西裝外套幾乎是成熟感的標配，隨著氣溫回暖，薄的針織高領上衣很適合這個天氣，經典單品高領上衣絕對是衣櫃裡必備。成熟的大姊姊怎麼可以沒有大長腿呢？把上衣紮進高腰褲就能達成好比例、大長腿效果，再搭配有設計感的皮質包包就能成為知性小姊姊。

▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

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星期四｜個性街頭

皮外套或老帽相當適合拿來搭出比較個性一點的裝扮，雖然說衣服是很重要的元素，不過要搭出「個性」還是要取決於自己選用的配件來決定，基本的棉質上衣、長褲之餘，一條粗項鍊、墨鏡，就更能為「個性」穿搭加分。

▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

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星期五｜運動率性

體育課最適合這樣穿！連帽上衣早已是基本款，搭編要推薦你絨面的長褲。它有很好的伸縮性，卻比一般棉褲多了光澤與質感，更加與眾不同之外也有更多好看的顏色選項，唯一注意在選擇絨面長褲時不要選擇太薄的，這樣一拉伸容易走光，也容易顯胖。

▲女大生一周穿搭。（圖／dappei提供）

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Dappei 結語：

再問你一次準備好了嗎？快去檢視一次自己的衣櫃裡有哪些單品可以使用，如此也能更加縮短你選擇衣服的時間，帶著美麗的心情和美麗的造型迎接新的學期吧！

文字編輯：Ariel

怎麼放個假妳好像又變可愛了！女孩「上學穿搭靈感」學韓妞 차진아 開學後這樣穿天天都迷人！

女孩開學這樣穿！5 款百搭單品穿出清新氣質，讓你新學期回頭率百分百

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 不重複, 穿搭, 女大生

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