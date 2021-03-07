劉詩詩完勝！Joy「撞衫遇強敵」紫色裙超顯老　網驚：事故現場

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩近期出席活動，以一身搶眼的亮紫色連衣裙登場，加上微捲長髮與精緻臉蛋加持，將仙氣完美發揮，引起粉絲熱議，但巧合的還在後頭，南韓女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）也穿著同款出鏡，不料兩人相差將近10歲撞衫，Joy竟沒有太大優勢，就連風格也天差地遠，讓人差點認不出是同一件衣服。

▲劉詩詩身穿TOD'S紫色裙裝裝擺拍。（圖／翻攝自IG、微博）

33歲女星劉詩詩升格人母後依舊亮眼，身兼義大利時尚品牌TOD'S品牌大使的她，近期敬業換上品牌服裝參加活動，一身亮眼的紫色裙裝勾勒出仙女氣息，與白皙肌膚相佐，顯得吹彈可破。劉詩詩一頭長捲髮加持，為整體增添嫵媚效果，加上抓皺荷葉邊領口一路蔓延至腰間，豐富不少層次感，劉詩詩駕馭起來絲毫不費力。

恰巧南韓女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）也穿著同款裙裝參加活動，年僅24歲的她以「果汁相」封號走紅，獨有的少女感非常吸引粉絲，不過此次與劉詩詩撞衫，相較之下似乎略顯失色，不少網友認為Joy把自己穿老了，就連下身搭配的白色絲襪也沒有加分作用，唯獨臉蛋依舊甜美，引起網友直言：「劉詩詩很有少女感完勝」、「撞衫事故現場。」

►Angelababy與唐嫣「撞花」好尷尬！ 紅毯戰袍露深V纖腰搶最美



►朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！ 申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功