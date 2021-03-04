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昆凌馬甲線超狂　差點搶過百萬動物珠寶風采

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▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲昆凌穿小可愛搭西裝外套拍Boucheron形象照，令人羨慕的馬甲線更吸睛。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

動物是珠寶品牌重要的設計主題之一，法國珠寶世家Boucheron（寶詩龍）的Animaux系列動物作品即赫赫有名，品牌大使昆凌近期示範春日的活力穿搭，以小可愛搭配橙色西裝外套、皮裙，配上此系列Hans刺蝟戒指、鑲35克拉黃色綠柱石的Hopi蜂鳥戒指與Masy變色龍戒指，而她健身有成的馬甲線也跑出來搶鏡，差點搶過百萬珠寶風采。

▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲昆凌眨眼裝俏皮，秀Boucheron Animaux系列動物戒指。

▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux動物系列Hans刺蝟戒指（左起）187,000元，鑲35克拉黃色綠柱石的Hopi蜂鳥戒指2,830,000元，Masy變色龍戒指1,730,000元。

與周杰倫育有一子一女的昆凌，這回為Boucheron大方露出結實的腹肌，鮮明的馬甲線條令人羨慕，而她穿戴可愛的Animaux動物系列珠寶，不忘眨眼裝俏皮，顯得青春洋溢。同系列新添生活在俄羅斯Mon Amour湖畔的Fuzzy豹貓造型項鍊、耳環，以玫瑰金鑲嵌香檳色鑽石及白鑽，輔以黑色瓷釉勾勒出豹貓眼型與斑紋，再於貓眼鑲嵌祖母綠。

▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux 動物系列新添Fuzzy豹貓設計。

▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲Boucheron Animaux 動物系列Fuzzy豹貓項鍊（左）734,000元，耳環752,000元。

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以標誌性金質圓珠勾勒出動物模樣的Lucky Animals胸針，也深受收藏家喜愛，繼卡哇伊的貓熊、鴿子、小豬等造型，今年加入了5個新成員，分別是猴子、牛、公雞、蛇和老鼠，致敬十二生肖傳統，目前僅接受客訂。

▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）▲▼Boucheron & VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Animals系列Monkey胸針（左起）248,000元，Ox胸針248,000元，Rooster胸針248,000元。（圖／梵克雅寶提供）

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關鍵字：

昆凌, Boucheron, 寶詩龍, Van Cleef & Arpels, 梵克雅寶

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