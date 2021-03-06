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別再懼怕「喇叭褲」！選到適合的面料與版型　馬上顯現好比例大長腿

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▲喇叭褲穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

喇叭褲曾是風靡一時的單品，但隨著窄褲的流行卻日漸式微，而近幾年寬褲晉升大勢，而喇叭褲好像也悄悄的回歸了，本篇搭編就是要來分享「喇叭褲」穿搭。偷師身為日牌 Flugge（フラッジー）的主理者 yuiko，到底是如何把大家懼怕的喇叭褲帶進日常穿搭裡，更顛覆大家認為喇叭褲為過時單品的想法，從面料到版型都是關鍵！

# 丹寧喇叭褲

首要介紹的當然是丹寧面料，最常見更是搭配性最高的款式之一。丹寧自帶休閒感，套上運動衫就能輕鬆出遊，以往會覺得運動衫配上丹寧褲，整體造性感較不足，但如果是搭上喇叭款式，瞬間從路人之中出線，褲腳細節也是加分關鍵，不收邊的美式隨性，還是褲腳開衩、小露鞋跟的高級感，都是增加造型度的 key points。

▲喇叭褲穿搭。（圖／dappei提供）

# 軟料貼身喇叭褲

再來就是比較挑腿型的軟料喇叭褲，雖較難駕馭，但稍微貼合腿型的設計，讓你舉手投足間都是女人味，即使只是搭上一件簡單的素 T，造型感依然強烈。冬日能選擇顯瘦的深色系，上寬下窄就是顯腿細的滿分穿搭；而夏天亮色系是必須，夏日感滿滿的芥黃色，搭上帆布鞋也毫不違和。

▲喇叭褲穿搭。（圖／dappei提供）

# 寬鬆西裝喇叭褲

西裝質料的喇叭褲其實是女孩們最願意嘗試的褲款，前陣子西褲的流行，也有不少女孩會選擇喇叭落地的款式，但搭編在這裡想告訴大家可以開始嘗試「黑色以外」的西褲了！微熟女孩們若覺得丹寧材質過於休閒，也能選擇西裝褲與運動衫的搭配組合，燙過中線的西褲帶出俐落感，中和掉運動衫的隨性；或是搭上寬鬆的挖肩針織衫，也是女人味十足。顏色的選擇上，可以選擇帶霧感、灰調的色系，不會過於飽和刺眼，但卻是高級感滿滿。

▲喇叭褲穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

yuiko 實在是穿什麼都好燒，燒到搭編也忍不住到處詢問日本代購能不能幫我買到 Flugge（好誇張），真的好想要一件丹寧喇叭褲呀！但搭編自己也很喜歡軟料貼腿的款式，覺得非常有女人味～搭上一件大大的針織毛衣，請直接 call me 櫻花妹（欸）。

文字編輯：chloe / 圖片來源：IG@_yuiko__

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 喇叭褲, 褲子, 版型

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