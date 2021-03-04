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柯佳嬿狂勸林柏宏穿洋裝　看Chloé秀第一反應：比想像中快結束

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▲柯佳嬿、林柏宏以及莫莉受邀看Chloé 2021秋冬系列女裝大秀 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Chloé 2021秋冬系列女裝大秀於昨晚（3日）登場，台灣也特別邀請藝人柯佳嬿、林柏宏以及莫莉同步看秀，讓三人都有偽出國的氛圍，甚至柯佳嬿一見到林柏宏就搞笑提到：「我以為你今天會穿洋裝。」就連看完秀後，柯佳嬿也驚喜秀上有許多單品都是自己私下會穿到的，但她仍不改俏皮本色，一再鼓勵林柏宏試穿女裝，「你為什麼不願意試看看洋裝。」

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲新任創意總監Gabriela Hearst上任後的首秀，柯佳嬿、林柏宏（依序）受邀在台北金普頓大安酒店同步看秀 。（圖／品牌提供）

為迎接新任創意總監Gabriela Hearst上任後的首秀，柯佳嬿、林柏宏以及莫莉受邀在台北金普頓大安酒店同步看秀，對於三人而言都是新穎的體驗，柯佳嬿表示：「很多活動都因為疫情調整，也很久沒有輕旅行了，在飯店看秀就有種出來散心的感覺。」林柏宏也獻出自己的看秀初體驗，他以一身輕便莫蘭迪色西裝亮相，但一見到柯佳嬿就被吐槽：「我以為你會穿洋裝，因為我選衣服的時候都說沒有洋裝了，以為被你選走。」

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲莫莉在秀前特別用日曬機曬回小麥肌膚色 。（圖／品牌提供）

秀場常客KOL莫莉也分享自己在看秀前的準備，她特別用日曬機曬回小麥肌膚色， 「因為我覺得今天的服裝比較仙氣，粉藍色搭配小麥色肌膚會更跳。」對於秀後感想，莫莉掩不住欣喜，完全是意料之外，她說：「每一套都驚呼『那個斗篷、外套、洋裝好美』，但我一定會入手流蘇包，很像大托特包，容量大、時髦但是又吸睛。」

▲▼Chloé 。（圖／品牌提供）

▲柯佳嬿驚艷秀上很多單品都是自己私下會穿的 。（圖／品牌提供）

柯佳嬿看完秀的第一反應跟大家很不一樣，她回應：「疫情時期還能看秀，但沒想到秀比想像中還要快結束，但還是很精彩。」柯佳嬿認為秀上的色系和設計都是自己私下會穿的，聽到林柏宏最想穿的是斗篷，柯佳嬿又虧一波：「你為什麼不願意試看看洋裝呢？」這次林柏宏反擊了，他說要把洋裝留給柯佳嬿就好。

關鍵字：

Chloé, 2021, 秋冬, 女裝, 柯佳嬿, 林柏宏, 莫莉, Gabriela Hearst

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